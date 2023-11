Carin León sorprende con su versión de 'Sex on Fire' | VIDEO

Carin León fácilmente podría dejar la música mexicana y adentrarse al mundo del rock.

El cantante se convirtió en tendencia el fin de semana, tras protagonizar un after en la Ciudad de México, donde interpretó su propia versión de 'Sex on Fire', de la banda Kings of Leon.

El video fue subido en redes sociales por el usuario @yespriest, quien expresó su gratitud y admiración por el talento del sonorense.

“Terminar de after con Carin León cantando ‘Sex On Fire’ no estaba en mis planes, pero sucedió… TE AMO esposito”, escribió.

Terminar de after con Carin León cantando Sex On Fire no estaba en mis planes pero sucedió…TE AMO esposito pic.twitter.com/P1ru9XZJtS — p r i e s t (@yespriest) November 25, 2023

El after se llevó a cabo después del concierto del intérprete de "Primera Cita" en la Plaza México, donde deleitó a alrededor de 40 mil personas con sus éxitos.