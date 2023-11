¿Olvidó todo? Will Smith aparece besando a Jada Pinkett

Ya pasó algún tiempo desde que Jada Pinkett y Will Smith fueron el centro de atención de las redes sociales, y es que todo lo que pasó entre ellos después de la bofetada que el actor le dio a Chris Rock en pleno escenario de los premios Óscar del 2022, fue determinante para que de alguna manera, el mundo se enterara de que la relación entre ellos había terminado desde hacia mucho tiempo atrás.

Ahora la pareja, expareja, vuelve estar en la mira de todos, y es que Will causó controversia al parecer besando a su “exesposa”, y es que por lo que compartió en sus redes sociales, el actor ha hecho como si nada hubiera pasado, y en la imagen que compartió se le puede ver de lo más feliz con su familia celebrando el Día de Acción de Gracias.

“¡El mejor Día de Acción de Gracias de todos los tiempos! (Esa es mamá-mamá con sus 9 nietos!! )”, escribió Will en su cuenta en Instagram junto a un carrusel de fotografías junto a su madre, sus hijos, su esposa y sobrinos.

Sin embargo, ha sido la postal en la que aparece dándole un beso a Jada en su cabeza la que se ha llenado de criticas, pues pese a los desplantes el sigue presumiéndola frente al mundo, por lo que aseguran que sufre el Síndrome de Estocolmo.

“Hermano, usted no aprende 🙄 Amigo date cuenta”, “Esto tiene que ser una especie de síndrome de Estocolmo”, “No duelen los cachos sino la mamadera de gallo”, “No puede ser, Will mereces a una mejor mujer en tú vida. Ella no te valora”, “Hay que quitar ese demonio y luego te ira bien”, han comentado.

Sobre este Síndrome que le atribuyen a Smith por su comportamiento, se conoce que es una reacción psicológica de las personas que han sido sometidos a abuso o han vivido una situación extrema donde se les ha privado de su libertad. Pese a la situación experimentan sentimientos de afecto contra quien los ha vulnerado.

