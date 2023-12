Bad Bunny no se queda callado y responde a críticas por ser nombrado “Rey del Pop”

Hace unos días, a todos nos sorprendió la noticia de Michael Jackson había dejado de ser el “Rey del Pop”, para “cederle” el trono nada más y nada menos que a Bad Bunny.

Por supuesto que ante el anuncio, miles de personas reaccionaron de una forma no esperada, y es que no estuvieron de acuerdo con el “nuevo veredicto”, al considerar que Bad Bunny no superaba el talento de Michael Jackson.

Cabe destacar que el título del “Rey del Pop” se lo atribuyó hace unos días, la revista Forbes.

Y al respecto el cantante puertorriqueño ha decidido dar la cara y defender a capa y espada su trabajo, por el cual se le ha hecho acreedor al título que alguna vez tuvo el intérprete de “Billie Jean”.

El intérprete de “Ojitos lindos” reaccionó de manera indirecta al compartir uno de los comentarios de sus fanáticos, el cual explicaba la referencia del término, señalando que no tenía relación con el cantante estadounidense.

“La cantidad de gente bruta, literalmente en el artículo se busca destacar el éxito que ha tenido en la cultura pop con diferentes áreas, dígase la música, la moda y el deporte. No tiene nada que ver con un género musical, ni con Michael Jackson, ni con nada de eso”.

Pese a que Bad Bunny no respondió directamente a la polémica, sus fieles seguidores entendieron que su mensaje no es generar competencia con sus colegas dentro de la industria y menos con una figura tan importante como Michael Jackson, asimismo, todo parece indicar que su equipo intenta evitar cualquier tipo de problema que pueda afectar su carrera.