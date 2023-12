Análisis de Just Dance 2024 Edition

Te divertirás poniéndote en forma, porque el juego te ofrece playlist pensadas para agregarle emoción y sudar la gota gorda, eso sí, tal vez quieras calentar un poco para entrarle de lleno a este modo de juego. ¿No tienes un smart Watch que mida tu quema de calorías? No te preocupes, el título tiene esta característica para que monitorees el conteo y el tiempo que pasarás bailando.

Just Dance+

Con cada copia de Just Dance 2024 Edition podrás disfrutar de un mes gratuito del servicio de suscripción de Just Dance+. Ubisoft sabe muy bien que no bastan las más de 40 canciones base y las actualizaciones constantes, por eso este servicio te ofrece más de 300 canciones con ventajas especiales para los eventos del juego. Si le quieres sacar aún mayor provecho, recomendamos ampliamente hacerse con copias de los títulos pasados, así podrás disfrutar de las canciones de años pasados en una sola plataforma.