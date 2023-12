Super Mario RPG una memoria de casi 30 años que late con frescura

Para quienes somos gamers activos sabemos que hay juegos para pasar el rato, para disfrutar con amigos, para gozar buenas historias, unos que vale la pena olvidar y luego hay otros que son contados con los dedos de una mano, que te marcan como jugador, que definen el estilo de gaming que buscarás a medida que creces. En 1994 para mí uno de esos juegos fue Final Fantasy III para SNES (FFVI en el conteo oficial). Desde ese momento, los RPG en especial los creados por Squaresoft, ahora Square Enix, eran todo lo que quería o buscaba. Por ello, cuando se anunció la increíble idea y propuesta de un RPG desarrollado por Square, pero con los personajes más importantes de Nintendo: el universo de Mario Bros, sabía que sería uno de esos títulos que se cuentan con los dedos de una mano; y así fue que Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars pasó a convertirse en uno de los cinco juegos más vendidos de 1996, colocó más de 1.5 millones tan solo en Japón y se convirtió en uno de los títulos más importantes de la vida de SNES.

Casi tres décadas después (27 años), Nintendo de la mano del desarrollador ArtePiazza tomó la increíble decisión no solo de relanzar o remasterizar Super Mario RPG en Nintendo Switch, sino seguir el camino de empresas como Capcom y lanzar un remake completo del juego para que millones de jugadores jóvenes alrededor del mundo tengan la oportunidad de conocer una de las mejores, más completas y divertidas aventuras de Mario Bros.

Luego de cerca de unas 13 horas de juego, tiempo que nos tomó completar el juego estamos listos para dar un veredicto de si vale la pena revisitar este título, lo que ha cambiado y lo que para un juego de 27 años, aunque remake, ya se siente viejo.

Mario RPG tiene quizá una de las más torpes y mejores historias para un juego de Mario. Para quienes no la recuerdan, la trama comienza con el mismo cliché de todos los Marios Bros: Bowser secuestra a la princesa Peach y como caballero radiante, Mario debe ir al rescate de su damisela en apuros. Sin embargo, pronto las cosas cambian cuando una espada gigante llamada Exor cae del cielo y toma control del castillo de Bowser, descubriendo que unos maleantes conocidos como la Banda Smithy han invadido el reino y los poblados cercanos. A partir de ese momento a Mario le toca aliarse con personajes como Mallow, una especie de nube viva, Geno, un tipo de pincho, su archienemigo Bowser y Peach para recolectar siete estrellas a fin de poder combatir a Smithy.

La historia de Mario RPG por más simple que pueda ser, es divertida, llena de elementos chuscos y momentos absurdos. Es claro que los escritores del juego se tomaron la libertad no solo de escribir chistes muy al estilo de los RPG japoneses, sino incluso de crear momentos o secuencias que hacen mofa directa al mundo de Mario Bros. Bromas que puedo confirmar que casi 30 años después siguen igual de vivas y te siguen sacando la misma sonrisa que me hicieron vivir hace tantos años.

Para nada se trata de una historia seria, de complots políticos o celestiales, de guerras o desastres naturales. Es una trama ligera, llena de gags y pequeños momentos que hacen de sus personajes elementos entrañables.

El combate: como el buen vino

Su nombre lo dice todo, Mario RPG es un juego de rol de combate por turnos. Sin embargo, en su momento el juego generó una revolución absoluta, pues al contrario de los RPG de esa época como los Final Fantasy, donde el combate era más pasivo al estilo Dungeons and Dragons: es decir seleccionamos que hacer y el personaje lo hace, a veces con un porcentaje de probabilidad de fallo, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars demandaba una atención significativa a cada turno, pues el jugador tenía la posibilidad de oprimir A en el momento indicado para que sus ataques o magias hicieran más daño o para crear combos significativos o por el contrario oprimir ese mismo botón segundos antes de que el ataque de los enemigos golpeara al personaje, a fin de evitar o negar por completo el daño.

Ese cambio en el modo de juego de los RPG por turnos, no solo hizo distinguió a Mario RPG de ser uno más del montón porque obligaba al jugador no solo a estar atento a todas las batallas, sino a tratar de aprender y dominar los tiempos de ataque de cada una de las armas y habilidades especiales de todos los personajes o los tiempos de defensa de cada uno de los enemigos.

Y si bien el juego carece de una variedad de armas para los personajes, algunas de ellas son realmente ingeniosas. Un ejemplo claro es el guante de Bowser en el que utiliza a Mario como saco de papas y lo avienta a los enemigos para hacer daño.

Pese al tiempo, el modo de combate se mantiene entretenido, inmersivo y hasta cierto punto adictivo y para el remake, Nintendo agregó un par de ligeros cambios: el primero es un que si logras oprimir A en el momento perfecto el sistema de daño no solo es mayor, sino que incluso genera daño a los enemigos aledaños en la batalla; el otro y quizá una de las cosas más lindas del remake tiene que ver con las secuencia de ataques triples.

Conforme el jugador logra atinarle a las secuencias de ataque y bloqueo, un círculo comienza a llenarse. Una vez que este llegue al 100% el jugador podrá ejecutar un super ataque combinado los poderes de los tres personajes activos en combate. Más allá del daño que el ataque provoca, lo increíble es que cada uno de estos ataques, van acompañados de nuevas secuencias animadas. Esas secuencias no solo lucen bien, sino que son uno de los grandes momentos del juego. Ver un ataque donde Mario y Bowser colaboran junto a Peach, aunque no lo crean vale cada segundo.

Mi gran queja del combate y del juego en general es que incluso en la dificultad más elevada el juego tiende a ser excesivamente sencillo, pocas son las batallas que te presentan un reto, incluso en los momentos más avanzados. Y si bien Mario RPG integra algunos nuevos elementos al combate de ciertos enemigos o jefes, estos solo pueden ser accedidos una vez terminada la trama central. Me hubiera encantado poder agregar ese nivel de reto desde un principio, en especial para jugadores más veteranos que están regresando al juego.

Eso sí los jefes, siguen siendo algunos de los combates y personajes más divertidos que me han tocado en mis más de 30 años de jugar RPG.

Un mundo lindo y sonoro Al ser el remake, claro que el nuevo Mario RPG cambió infinitamente de su versión para consola de 16 bits, no sólo en el diseño de los personajes, sino en cada uno de los escenarios fueron rehechos para este juego y lo cierto es que si bien no es el nivel de remake que vimos con The Legend of Zelda Link's Awakening, los personaje y en especial las escenas CGI dan una vida nueva al juego. Y si bien me hubiera gustado, que ArtePiazza se diera ciertas licencias para incorporar cierta frescura al juego, se agradece que el remake es una representación digna de la versión original. Donde no perdieron el tiempo fue en la música, que de por sí tiene 27 años siendo una de las mejores para un RPG de fantasía, en esta ocasión, tendrás la oportunidad de escuchar muchas de esas melodías en su formato original o completamente remasterizadas o re hechas para esta versión. Conclusión Pese a su skin nuevo y mejorado, Mario RPG ya se siente como un juego un poco viejo, después de todo se trata de un título con casi 30 años de historia, pero a su edad demuestra que las fórmulas bien hechas perduran el paso del tiempo. El modo de combate, pese a ser sencillo, sigue siendo igual de entretenido y adictivo, la historia, personajes y sus momentos ridículos mantienen ese elemento de emoción de ver a Mario Bros y sus amigos bajo un lupa diferente, que para millones de jugadores serán además momentos de nostalgia pura. Como juego de rol, Mario RPG se queda a medias, no es ni tan complejo en sus sistemas, largo y enredado en su historia como otros. Como juego de Mario Bros, también se queda a medias a falta de tener más personajes, variedad de poderes, enemigos y escenarios. Pero nada de eso importa, Mario RPG es su propio género, su llegada crea un impacto positivo al mundo del gaming que a la fecha se sigue observando en RPGs tan recientes como Sea of Stars, sagas como Paper Mario o títulos de Square Enix. Su remake es una muestra de respeto al material original y una forma de enseñarle a las generaciones jóvenes, lo mucho que el mundo del gaming ha cambiado en las últimas décadas y que pese a todo al final, lo más importante es que al tomar el control y jugar la experiencia, sea eso: un juego, un divertimento para disfrutar, Mario RPG hace eso y lo hace muy bien. Calificación: 8.5 Por Carlos Fernández de Lara Amante de los videojuegos y la tecnología, periodista apasionado por el contenido que ha trabajado en CNN México, Forbes México y Excélsior. Vive de contar buenas historias, ama todo lo que tenga que ver con contenido en video y todo lo publicado por From Software. Áreas de experiencia: Cómputo cuántico, Inteligencia artificial, realidad virtual, videojuegos de rol y de móviles.