"¿No era obvio?": Billie Eilish revela su identidad sexual

La cantante Billie Eilish rompió su silencio sobre su identidad sexual, anunciando abiertamente que se identifica como bisexual.

En una entrevista con Variety, la intérprete de "Bad Guy" afirmó sentirse atraída por las mujeres y se mostró sorprendida de que la gente no lo hubiera notado antes.

"No lo dije antes, pero en cierto modo pensé... ‘¿No era obvio?’

“Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, así que está bien que lo sepan. ¡Que lo sepan las chicas!”, dijo Eilish, de 21 años.

La cantante, quien anteriormente confesó sentirse ajena a la feminidad, aseguró que nunca ha percibido que pudiera relacionarse con las mujeres.

“Me siento atraída físicamente por las mujeres. Pero también me siento intimidada por su belleza y su presencia. Todavía me dan miedo, pero creo que son preciosas”, aseveró.

Y aunque en la entrevista, Eilish se mostró tranquila, la intérprete mostró otra actitud en redes sociales y pidió que la dejarán en paz.

“Gracias Variety por mi premio y por sacarme (del clóset) en una alfombra roja a las 11 am en lugar de hablar de cualquier otra cosa que importa. Me gustan los chicos y las chicas, déjame en paz, por favor", escribió en Instagram.

En la edición The Power of Women de Variety, Billie Eilish recibió el premio a Mejor Canción del Año para una Película por “What Was I Made For”, de Barbie.