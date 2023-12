TOMORROW X TOGETHER comparte tracklist de su tercer álbum, "The Name Chapter: FREEFALL"

Recientemente, los íconos globales de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER dieron a conocer el tracklist de su tercer álbum de estudio,

"The Name Chapter: FREEFALL", cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de octubre.

El nuevo álbum tendrá un total de 9 pistas: “Growing Pain”, el sencillo principal “Chasing That Feeling”, “Back for More" (TXT Ver.)”, “Dreamer”, “Deep Down”, “Happily Ever After”, “Skipping Stones”, “Blue Spring” y “Do It Like That”.

A rasgos generales y por lo que nos cuentan los integrantes, "The Name Chapter: FREEFALL" trata de la juventud enfrentándose cara a cara con la realidad.

Aquí te dejamos la entrevista completa de todo lo que nos contaron, ¡no te los pierdas!