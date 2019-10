Gears 5, Reseña

Una mano amiga

En esta entrega, tu compañero robótico se vuelve más que un recurso simple para abrir puertas. Ahora, puedes mandarlo a recoger objetos útiles en batalla (como armas y municiones qué se encuentran en el fuego cruzado). Pero además de eso, ahora cuenta con todo un árbol de habilidades qué puedes agregarle y mejorar. Desde una Granada cegadora, hasta un impulso sanador qué te permite cruzar paisajes en llamas.

Navaja suiza

La campaña no sólo puede jugarse individualmente, sino que puedes agregar hasta 2 amigos más. La historia se desarrolla de forma qué siempre estás acompañado, por lo que la adición de estos jugadores no se siente forzada. Si quieres agregar más a la fiesta, el modo Horda es donde podrán planear juntos cómo detener oleada tras oleada de letales enemigos. El modo Escape se sentirá en un ambiente más táctico, donde tus compañeros y tú tendrán que manejar con pericia sus recursos para poder escapar a tiempo y con vida.

Por último, el multijugador competitivo se medirá contra hábiles oponentes de todo el mundo. La estructura relativamente pequeña de los mapas ayuda en gran medida para que este modo sea tan entretenido. Gracias a sus espacios reducidos, podrás aprender rápidamente qué rutas tomar para sorprender al equipo rival. Y con una excelente variedad de armas y movimientos de remate, este modo te mantendrá entretenido por un largo rato.

Delicia visual

Cuando el primer Gears of War fue estrenado, éste llevó los gráficos del Xbox 360 a un nuevo nivel. Gears 5 cumple cabalmente con esta tradición, y se ve impactante tanto en Xbox One como en PC. Afortunadamente es un juego Xbox Play Anywhere, por lo que puedes dejar la acción en tu consola y seguirla en tu PC (y viceversa). Los escenarios pueden parecer ruinas post apocalípticas, pero están llenos de detalles y colores como nunca antes en la serie. The Coalition realmente hace sentir cada nivel como parte de algo vivo, y utiliza una paleta de colores llena de contrastes y excelente dirección artística. El desempeño es sólido y mantiene sus 60 cuadros durante toda la experiencia. Por último, el uso de HDR intensifica más el contraste colorido qué mencionamos antes, con especial atención a secuencia con poca iluminación (como túneles o bodegas abandonadas). Este manejo de la iluminación aumenta la tensión y te mantiene alerta de lo que pueda venir en la oscuridad. En la versión de PC, pudimos jugarlo con una tarjeta gráfica Radeon VII y una GeForce RTX 2070 de la laptop GE75 Raider 8SF de MSI en Full HD con todos los gráficos en ultra y mantuvimos arriba de los 70 cuadros por segundo promedio. Si quieres ver como luce en la versión de PC con la tarjeta de AMD te sugerimos ver el siguiente video.

Conclusiones

Para algunos, decir que Gears 5 es “más y mejor Gears” podría sonar simple. Pero la realidad es que The Coalition ha expandido el concepto a un nuevo nivel y nos entrega un título lleno de acción trepidante y una buena cantidad de contenido. Ya sea la excelente campaña y sus vueltas de tuerca o un frenético enfrentamiento en línea; Gears 5 viene listo para mantenerte emocionado y entretenido durante un largo rato.

CALIFICACIÓN: 9

Por Rolando Vera en Xbox One y Vladimir Artega en PC