Se presenta el nuevo Motorola One Zoom

Hoy existe una fuerte competencia entre fabricantes por ver quién ofrece la mejor cámara celular en su dispositivo más nuevo. Moto no ha sido la excepción con sus modelos Motorola One Vision y Motorola One Action, que tienen un sensor de 48MP y Action Cam respectivamente. Hoy en Buenos Aires, Argentina presentó su oferta más potente: el Motorola One Zoom.

Especificaciones

Pantalla OLED de 6.4” con sensor de huellas digitales

Procesador Qualcomm Snapdragon 675 octa-core @1.8Ghz

GPU Adreno 509

4GB de RAM

128GB de almacenamiento (Expandible hasta 1TB con microSD)

Cámara posterior: arreglo de 4 cámaras Principal: sensor de 48MP, OIS, PDAF Ultra Amplia: 16MP, 117 FOV Profundidad: 5MP Telefoto: 8MP, OIS, Zoom óptico 3X Cámara frontal: 25MP QuadPixel Entrada USB C, carga Turbo Power Jack de 3.5mm para audio Batería de 4000mAh Android One, 9 Pie 3 Colores: Gris Techno, Bronze y Morado Boreal



Como su nombre lo indica, la especialidad de este teléfono son sus cámaras posteriores. Además de utilizar el sensor de 48MP que fue introducido con el Vision; agrega una de telefoto de 3X sin pérdida de calidad de imagen y una para tomas ultra-amplias con 117° de visión. Además de esto, incluye las acostumbradas aplicaciones de la cámara Motorola: * Composición corregida por IA * Cinemagrafías * Selección de Colores * Modo Nocturno * Y Google Lens Cabe destacar que es el primero en incluir un sensor de huellas debajo de la pantalla, para no restar espacio al back con su arreglo de 4 lentes. Y, como remate, es certificado a prueba de salpicaduras IP52. Estará disponible en tiendas y en línea este mismo fin de semana por un precio de $10,999.