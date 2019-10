FIFA 20, Reseña

Tras varios días de jugar y analizar FIFA 20, sus múltiples modalidades, modos de juego, Volta y gráficos hemos llegado a una resolución, pero ¿le alcanzará al juego de EA Sports todo esto para ser el mejor juego de fútbol de este año? A continuación, les presentamos nuestras impresiones finales.

Un juego muy mexicano

Indudablemente el juego tiene todo el toque Sam Rivera, el mexicano detrás del gameplay, ya que ahora es más pausado y real que sus antecesores, esto quizá le pueda llegar a molestar a los puristas de los anteriores, pero indudablemente le inyectan más reto. Ya no veremos jugadores irreales ganándole en una carrera al defensa para meter golazos, pues ahora los defensas se hacen sentir. La forma de controlarlo per se es igual, pero estratégicamente tienes que pensar distinto, ya que no es lo mismo un pase a espaldas que cuando perfilas al jugador. El stick derecho juega ahora un papel clave para los que quieran especializarse en el modo de juego, ya que ayuda a perfilar el balón. La fluidez de las animaciones siguen teniendo esas trabas que lo dejan detrás de lo que muestra su principal competencia eFootball PES 2020.

Los porteros ahora son más certeros y eso es algo que puede llegar a frustrar, de hecho, es increíble cómo reaccionan, esto le inyecta aún más reto, incluso al hacer un par de simulaciones de CPU vs CPU en modo leyenda, los guardametas fueron pieza fundamental para mantener el 0-0, aunque también se dan muchas situaciones a balón suelto que te da los típicos goles de rebote.