Star Wars Jedi: Fallen Order, Hands-On

Hay que revisar constantemente el mapa para no perderse

Finalmente, dentro de la nave también encontraremos la holomesa, que es una especie de mapa principal donde vermos los planetas que podemos visitar y el porcentaje de avance que llevamos de ellos. En esta prueba empezamos en Bogano, pero teníamos acceso a acceso a Zeffo, Dathomir y Kashyyyk, la tierra de los wookies. De hecho, al terminar el capitulo que nos correspondía en este demo, dimos un salto a este territorio y nos encontramos con otro tipo de juego, tal y como nos lo comentó el combat designer, Jason De Heras. En este trepamos a un ATT como el que sale en Star Wars Episodio V: El imperio Contraataca al puro estilo de Shadow of The Colossus, para después derribar a otro con los láseres del mismo.

Visualmente el juego nos pareció espectacular, te permite vivir tal cual el mundo de George Lucas como en las películas, tiene esos elementos propios de un fan service con visuales que no le piden nada a los títulos más complejos de esta generación de consolas, desde las marcas y chispas que dejan las espadas laser, hasta la emulación de efectos de trazado de rayos en los charcos de agua.

Puedes usar tu sable para iluminar las zonas más oscuras

El audio por su parte es otro personaje más, ya que integra esas tonalidades que tanto caracterizan a la saga y los sonidos, por otro lado son tal cual los que reconocemos del universo de Star Wars. La sincronización de la boca con los diálogos es otro de los apartados que brilla.

Star Wars Jedi: Fallen Order es por mucho la experiencia de un solo jugador que todos los fans estaban esperando para viajar a una galaxia muy, muy lejana y que las nuevas audiencias también disfrutaran este 15 de noviembre en PC, Xbox One y PlayStation 4. Cabe destacar que esta entrega estará disponible en versión Standard y Deluxe. Si eres de los que aún no tiene consola también habrá un bundle con una Xbox One S de 1TB y una copia de la edición de lujo.