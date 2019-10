Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition, Reseña

Digimon Story: Cyber Sleuth tiene una historia innovadora, diferente a los anteriores juegos y animes de la serie. La premisa se basa en el mundo digital del EDEN, el cual está lleno de piratas informáticos en un mundo donde humanos y Digimon conviven. Tu como protagonista tienes la capacidad de usar esos Digimons para detener a los Hacker’s que tienen poder en el mundo real y digital. Serás parte de Cyber Sleuth y ayudarás al detective Kyoko Kuremi para investigar los delitos cibernéticos que ocurren ahí.

El otro juego Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory ocurre casi en paralelo al primero, desarrollándose en el mismo mundo. Aquí tomas el rol de Keisuke Amasawa, un estudiante al cual le robaron su cuenta EDEN y acusan de un crimen que no cometió. Tu misión será ingresar al mundo digital para demostrar su inocencia, persiguiendo al responsable del robo de identidad y obteniendo Digimons en el camino para usarlos en la batalla.

Algo que fue nos pareció interesante, fue la opción de elegir un rol femenino o masculino en Digimon Story: Cyber Sleuth, misma que no está disponible en el segundo juego. Aunque la historia es buena en ambos, los diálogos son bastante largos y esto puede no gustar tanto si es que estas buscando una experiencia más dinámica. Las dos ediciones tienen conexiones entre sí y comparten una jugabilidad parecida, por lo que podría sentirse un tanto repetitivo, pero si eres fan de la serie, no te será extraño estar recolectando Digimons para ir avanzando por los niveles del EDEN.

Al inicio de cada juego te dan un Digimon: Terriermon, Palmon y Hagurumon en Cyber Sleuth y Betaman, Gotsumon y Tentomon en Hacker's Memory.

Cabe resaltar que la dinámica de obtener Digimons es diferente a la franquicia de Pokemon, ya que al terminar un enfrentamiento aumenta una barra de captura por cada uno. Cuando alcanzas el 100%, puedes crear el Digimon para agregarlo a tu equipo, también puedes esperar al 200% para obtener una mejor versión del mismo si es lo que deseas. Esto es divertido en este tipo de géneros, ya que el total disponibles es substancial, esto lo agradecerán los fanáticos de la franquicia. Las batallas son por turnos y en ambos juegos es parecida, manteniendo un enfoque tradicional, este modo de juego se adapta bien a la esencia del argumento, logrando algo muy divertido. La mayor parte del tiempo la pasaras recorriendo el mundo de EDEN, mismo que emula un gran laberitno con una gran cantidad de batallas aleatorias. Conclusión Recomendamos ampliamente jugar primero Cyber Sleuth y luego a Hackers Memory, porque el segundo es un complemento del primero, así evitarás spoilers mayores del primero. Ambos juegos funcionan bien en Switch y aunque no tenga cosas nuevas este relanzamiento, no quita el hecho de que son buenos. Calificación: 8.5 Por Nayeli Araujo en Nintendo Switch

¡Conviértete en un ciberdetective, desarrolla tus habilidades de piratería y forma el digiequipo definitivo en Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition, ya disponible en Nintendo Switch y PC! pic.twitter.com/b0hPn2BQJS — Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) October 18, 2019