Moto E6 Plus, Reseña

El E6 Plus cuenta con una pantalla de 6.1 Pulgadas y un pequeño “notch” o ceja en forma de gota que roba un mínimo de espacio. Los colores con los que cuenta son atractivos, en especial el color Cherry que resalta notablemente de su competencia. El lector de huellas se encuentra en la parte posterior, justo en el famoso logo de la compañía.

Hablemos del precio

Todo lo que mencionamos anteriormente suena atractivo hasta que llegamos al mayor obstáculo de este equipo: su precio. Su versión (2+32), aunque es menos poderosa, tiene un precio que lo pone en plena competencia con los equipos de otras marcas. Pero esta versión mejorada tiene un competidor ¡de la misma compañía! Concretamente, Motorola lanzó unas semanas después del Moto G8 Play; cuyas características sobrepasan por mucho las de esta versión. Si el teléfono existiera en el vacío, sería una nueva opción de la gama de entrada. Pero teniendo una opción claramente más avanzada con una diferencia de precio prácticamente nula, provoca que el E6 Plus (4+64) pierda su atractivo.

Conclusión

En sí, el Moto E6 Plus (4+64) no tiene nada de malo per se. Su diseño es moderno y colorido, su pantalla de gran formato y su cámara es competente para la gama de entrada. Pero no es posible recomendarlo cuando existe una opción superior (¡y que también es Moto!) que puede obtener con una diferencia de precio de un solo billete. Si lo recibes como regalo o parte de tu plan telefónico, tendrás un equipo competente y funcional. Pero pagarlo directamente de tu bolsillo… Es una historia muy diferente.

Calificación: 7.5

Por Rolando Vera