Star Wars Jedi: Fallen Order, Reseña

Star Wars es sin duda una de las franquicias más importantes de la historia del entretenimiento. Pocas tienen una base de fans tan numerosa y exigente. Star Wars Jedi: Fallen Order llega con una importante deuda para los aficionados de la Guerra de las Galaxias que no quedaron satisfechos con los 2 últimos grandes juegos de esta saga (Star Wars Battlefront I y II). Respawn Entertainment, el estudio detrás del juego, tiene los ojos de todos estos fanáticos encima; con la esperanza de que Fallen Order sea un juego de Star Wars digno del nombre. Afortunadamente, no sólo es digno; sino que además es un fuerte candidato para el juego del año 2019.

Fallen Order comienza justo después de los eventos del Star Wars: Episodio III donde los Jedi han sido exterminados durante la Orden 66 del Emperador Palpatine. Los pocos supervivientes se mantienen ocultos, con miedo de que las tropas del imperio acaben con sus vidas. Tú tomas el rol de Cal Kestis, uno de estos Jedi restantes que se ve descubierto al tratar de salvar a un amigo en apuros. De inmediato, las tropas imperiales se lanzan en tu búsqueda. Dirigidas por una Inquisidora (soldados de élite del Emperador y entrenados por Darth Vader para matar Jedi) llamada La Segunda Hermana, no se detendrán ante nada hasta eliminarte. Gracias a la ayuda de 2 rebeldes de tu causa, logras escapar de tu planeta para comenzar la aventura.

Ésta es una historia completamente original, que expande los mitos Jedi y hace una buena cantidad de referencias a eventos y personajes de las 2 primeras trilogías; así como las series de Clone Wars y Rebels.

Una de las campañas más impresionantes relacionadas con la saga

Explorando la galaxia

El juego no es lineal, por lo que tendrás oportunidad de elegir dónde será tu próximo destino. Puede que llegues a ciertos puntos donde ya no podrás avanzar. Ahí, es momento de explorar otro planeta en busca de la habilidad que te permita regresar y terminar la misión anterior. El diseño de niveles es excelente, contando con intrincados detalles que aprovechan cada espacio y corredor. Además de estar bien elaborados, estos son simplemente gigantescos. Incluso si ya encontraste lo que necesitabas, puedes regresar a los planetas para buscar cofres o zonas que no descubriste previamente. Esto desbloquea no sólo mejoras de salud o niveles de fuerza; sino muchas otras opciones para personalizar al personaje. El droide (BD-1, que es adorable), al igual el sable de luz y hasta la nave. Existe contenido premium de paga, pero es 100% cosmético que no afecta el progreso en la aventura.