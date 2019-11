Smart TV Hisense Serie H8, Reseña

En contenidos HDR como los de Amazon Prime activa las opciones de:

* HDR Vivid

* Estándar

* Ahorro de energía de HDR

* HDR Theater

* Y HDR sport

En el caso de los videojuegos bajo este formato puedes activar el modo juego HDR.

Los contenidos de resolución simple son administrados por medio de inteligencia artificial con resultados decentes.

Los colores están bien balanceados, aunque en las escenas oscuras suele perderse un poco la imagen. Uno de los puntos débiles de esta Smart TV es la velocidad y esto se nota en imágenes rápidas con un efecto borroso.

En videojuegos de consola tuvo un buen desempeño al tener un input lag de 76.6 ms, pero tampoco la hacen la más competitiva para títulos donde necesitas una latencia más baja como los de disparos en primera persona, de hecho, no es compatible con FreeSync. En resoluciones a 1440p, hay que forzarla y no suele adaptar bien la imagen si es que vas a conectar una computadora, pero de manera sorprendente en resoluciones de 4K lo hace muy bien a 60 hz.

Es importante destacar que el panel no es bueno para ver desde diferentes ángulos, por lo que es recomendable verla de frente.

Si hay fuentes de luz cerca el panel refleja mucho

Sonido

Tiene dos bocinas de 10W pero con fuertes áreas de oportunidad, ya que los bajos son prácticamente inexistentes y el audio suena como si estuviera capturado en una caja de plástico. En este punto lo más recomendable es utilizar alguna fuente alterna como un home theater o una barra de audio.

Integra sonido dbx-tv con los modos: estándar, teatro, deportes, sala de conciertos, música, diálogo, nocturno y usuario.

En cuando a la salida digital de audio, puedes optar por PCM, Dolby Digital y Dolby Digital Plus.

Android TV

Las funciones simples del asistente de Google Assistant trabajan bien con los comandos de voz, pero suelen afectar la imagen de los contenidos vía streaming en una suerte de brincos de imagen. Cuenta solo con 4.4 GB de almacenamiento por lo que no la hacen precisamente un centro multimedia. Probamos con el videojuego de The Wolf Among Us conectando un control de Xbox One vía bluetooth y lo ejecutamos sin problema, aunque de vez en cuando teníamos fallas en los cuadros por segundo.