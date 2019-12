Los mejores videojuegos y hardware para gaming del 2019

Este año el equipo editorial ha realizado una exhaustiva labor de análisis de más de 75 videojuegos de diferentes categorías y plataformas, muchos de ellos se realizaron en más de una para tener una perspectiva más clara de lo que buscaba transmitir el desarrollador, sobre todo porque en algunos casos, los videojuegos de PC incluían efectos como el Ray Tracing que no se podían apreciar en las versiones de consola. Con base en estas pruebas y después de deliberarlo, hicimos un listado de los que consideramos fueron los mejores videojuegos de este 2019. De la misma forma evaluamos hardware relacionado con PC gaming e integramos esta misma selección.

El mejor videojuego de acción y mejores gráficos: Control (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

Un título en donde Remedy Entertainment literalmente se sacó la espina al mezclar lo mejor de sus anteriores juegos, no obstante, implementó gráficos de nueva generación con varios efectos de trazado de rayos, sin duda es un punto de referencia para lo que vendrá con las nuevas consolas.

El mejor videojuego de aventura: Star Wars Jedi: Fallen Order (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

El juego de Star Wars que estuvimos esperando por años con una increíble historia, mezcla de géneros y visuales de primer nivel. Un imperdible incluso para todos aquellos que no son fans de la saga y un poema para despedir la serie de películas.

El mejor RPG: Fire Emblem: Three Houses (Switch)

Un videojuego por turnos con una historia que te envuelve desde el inicio con todos los elementos tácticos propios del género.

El mejor videojuego de carreras: F1 2019 (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

Retos protagonizados por leyendas del deporte como Alain Prost y Ayrton Senna, mucha velocidad y un buen de simulación hacen de este uno de los mejores desde que se inició la franquicia.

El mejor videojuego infantil: Plants vs zombies: Battle for Neighborville (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

Una forma distinta de abordar el genero de disparos en primera persona que puede ser jugado tanto por grandes como por pequeños, sus múltiples modalidades le dan una longevidad particular que agradecerán todos sus poseedores.

El mejor título de peleas: Mortal Kombat 11 (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

Un clásico por excelencia dentro de este género con una buena cantidad de personajes que lo hacen uno de los más competitivos para los esports.

El mejor juego de plataforma: Super Mario Maker 2 (Switch)

Múltiples niveles y opciones para crear, pero sobre todo jugar, la comunidad es un elemento clave dentro de este increíble videojuego.

El mejor videojuego de deportes: eFootball PES 2020

Un gameplay cercano a la realidad que lo hacen el más cercano representante del deporte más famoso de nuestro país.

El mejor videojuego de disparos: Metro Exodus (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

Otro de los videojuegos que ha explotado de maravilla el apartado gráfico con el trazado de rayos en la versión de PC con un ambiente que por momentos nos pondrá los pelos de punta.

El mejor indie: A Plague Tale: Innocence (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

Una sorpresa desarrollada por tan solo 45 personas que nos contextualiza en la Francia del siglo XIV durante la guerra de los 100 años. Su modo de juego evolutivo es original y muy divertido.

El mejor videojuego musical: Just Dance 2020 (PlayStation 4, Xbox One, Switch y Wii)

Una constante lleno de ritmo que es ideal para ejercitarse o divertirse en fiestas con los amigos, sus 40 canciones te mantendrán en movimiento, pero su servicio Unlimited con más de 500 éxitos es inmejorable.

El mejor videojuego para hacer ejercicio: Ring Fit Adventure (Switch)

Nunca el deporte había sido tan divertido y el Ring-Con hace de la resistencia algo que nos hará quemar calorías, sus múltiples modalidades nos permitirán hacer nuestras propias rutinas para ejercitarnos.

El mejor remake: Resident Evil 2 (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

Sin duda más que un lavado de cara, hicieron de este título algo más que un candidato a videojuego del año. En esencia este juego popularizo el genero de supervivencia y horror, esta versión lo reafirmó.

La mejor remasterización: Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered (PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch)

Uno de los RPG’s con más alma que tiene detrás del desarrollo la esencia del afamado estudio Ghibli. La historia es memorable y garantiza una buena cantidad de horas de entrerenimiento.

Mención especial: Bloodstained: Ritual of the Night (PC, PlayStation 4 y Xbox One)

El sucesor espiritual de la saga de Castlevania en donde queda patente que no se necesitan grandes visuales para tener un gran título en dos dimensiones.

El mejor videojuego de PC: Control

El apartado visual en la versión de ordenadores es definitivamente un paso a la nueva generación de consolas. Los múltiples efectos de Ray Tracing implementados son todo un espectáculo para nuestros ojos.

El mejor videojuego de smartphones: Call of Duty: Mobile

Una de las mejores adaptaciones de una franquicia a móviles con un factor de entretenimiento súper adictivo.

El mejor videojuego de PlayStation 4: Death Stranding

Una obra maestra de Hideo Kojima que redefine la forma de jugar, un espectáculo visual con una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras conexiones como seres humanos.

El mejor videojuego de PlayStation VR: Blood & Thruth

Un título que te hace sentir como un agente a la altura de 007, la adaptación de los controles hace de este juego una experiencia única y memorable.

El mejor videojuego de Xbox One: Gears 5

Un título que fue a la segura y cumple con lo que todos los fans de la serie pueden esperar, acción, frenetismo, un modo multijugador divertido y visuales espectaculares.

El mejor videojuego de Switch: Astral Chain

Acción, visuales que no le piden nada a una consola, historia increíble y unos controles originales, hacen de este una de las grandes sorpresas de este 2019.

El mejor port de Switch: Dragon Quest XI S

No queríamos dejar de lado la mejor adaptación de una versión de consola a la portátil de Nintendo que no obstante incluye el adicional de poder jugarlo con gráficos estilo 16 bits.

El videojuego del año: Star Wars Jedi: Fallen Order

No obstante de estar en casi todas las plataformas este juego tiene como ADN, entretenernos, la mezcla de géneros, los visuales, la historia e incluso el doblaje son magetsuosos, una experiencia que tardo años en cuajar para convertirse en el mejor título de este 2019 y sin duda la mejor historia de Star Wars en un videojuego.

Hardware

El mejor diseño de consola en 2019: PlayStation 4 Pro Edición Death Stranding

Una consola con un diseño espectacular en donde el control tiene detalles sutiles que simulan a BB y que lo hacen un artículo de colección.

El mejor portátil para jugar: Nintendo Switch Lite

La versión pensada para todos aquellos que no van a usar la función hibrida propia de la primera que es un tanto más pequeña y ligera.

El mejor procesador para gaming: Ryzen de AMD

No obstante, de ser más económico en comparación de su competencia es muy bueno para generar contenido, renders, streamings y en general tiene un buen desempeño con la mayoría de los videojuegos

La mejor tarjeta gráfica de gama alta: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

La experiencia de Ray Tracing, gráficos en su máxima expresión y una interfaz que permite capturar, generar y transmitir contenido, la hacen la mejor en este punto de precio.

La mejor tarjeta de gama media: AMD Radeon RX 5700 XT

La nueva arquitectura RDNA, PCIe 4.0 y un increíble desempeño en juegos a 1440p con la posibilidad de jugar algunos en 4K, la hacen una opción a considerar en esta categoría.

La mejor tarjeta de entrada: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

En costo-beneficio esta GPU pone al alcance de todos los gamers la posibilidad de correr todos sus títulos favoritos en ultra a 1080p o 1440p e incluso en algunos casos en 4k.

La mejor Ram para gaming: Hyper X Predator RGB

Con estas memorias podrás darle un toque cool a tu computadora y lo mejor es que los puedes personalizar.

La mejor SSD para gaming: AORUS NVMe Gen4

Gracias a su interfaz PCIe 4.0 x4 alcanzas velocidades de lectura de 5000 MB/s x 4400 MB/s de escritura.

Los mejores audífonos para gaming: Razer Nari Ultimate

Unos auriculares que aparte de tener buen sonido, vibran y se pueden sincronizar con tus focos Hue para tener una experiencia inmersiva.

La mejor silla para gaming: E-WIN Knight Series

Una silla con un precio competitivo que puede reclinarse casi como una cama, tiene materiales resistentes y es de fácil ensamblado.

El mejor smartphone para gaming: Huawei Nova 5T

8GB de Ram, 128 GB de almacenamiento interno y el procesador Kirin 980 soportan hasta le juego más demandante, no obstante su pantalla es de las pocas HDR dentro de su segmento.

La mejor Televisión para gaming: Smart TV OLED Master Series A9G de Sony

Su procesador de imagen y sonido emanado directamente desde la pantalla, la hacen la pantalla ideal para jugar con cualquier plataforma.

¿Jugaste alguno de estos títulos o usaste alguno de estos dispositivos? Cuéntanos cuál es tu favorito.