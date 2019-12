Moto G8 Play, Reseña

Vaya que ha sido un vertiginoso 2019 para Motorola. Después de un buen lanzamiento con su línea G7 y la reseña del G7 Plus, la compañía vuelve a renovar su gama media a finales del mismo año con los nuevos G8. Descubre aquí qué es lo que trae esta nueva línea.

Especificaciones

Procesador: Helio P7 MediaTek

Pantalla: 6.2” resolución HD+ relación de aspecto 19:9

Almacenamiento: 32 GB expandible con tarjeta SD

RAM: 2GB

Versión de Android: Android 9 Pie

Cámara trasera: Triple lente 13MP + 2MP (Sensor de Profundidad) + 8MP (Gran angular)

Cámara Frontal: 8MP

Batería: 4,000 mAh

Puertos: USB C y 3.5mm para audio

Sensor de huellas dactilares (posterior)

Desempeño

Los teléfonos bajo la submarca Play de Moto siempre se han caracterizado por ser la entrada en cada categoría. En este caso, el G8 funciona sin mayores problemas. Puedes realizar todas las actividades comunes (redes sociales, WhatsApp, YouTube) de manera normal y hasta usar juegos básicos (nada de PUBG o Fortnite). Donde llega a presentar ciertos retrasos es en labores multi-tarea (como tener 2 aplicaciones al mismo tiempo y cambiar a una tercera) o edición de video. Sin embargo, no es nada que interfiera en buena medida con tu día a día. Y hablando de días, difícilmente te podrás acabar su gran batería de 4,000 mAh. La combinación de un procesador no tan intensivo con el tamaño de batería permite al G8 Play manejar más de 24hrs con una sola carga. Por último, la sencillez de la capa de Android que maneja este fabricante (Android prácticamente puro con algunos gestos exclusivos) no interfiere en lo absoluto con el resto del software.

Cámara

La gama Play de Moto usualmente sufre en este apartado. Sin embargo, el G8 Play destaca de sus demás “hermanos menores” al ser el primero que introduce múltiples lentes. Aunque presenta un poco de ruido en situaciones de poca luz y una gama de colores un poco cálidos en sus fotos de gran angular, ésta es la mejor configuración de cámaras que ha tenido. Aunque tarda un poco en hacer los cambios de lente (a diferencia de gamas mayores como el Motorola One Zoom), es notable lo que Moto ha hecho para meter todas estas características en un dispositivo de este punto de precio. El lente de gran angular es perfecto para captar paisajes o grandes grupos de amigos, y es una adición muy significativa para esta gama de celulares.

Conclusión Motorola se supera así mismo con su teléfono de entrada a la gama media. A pesar de que el procesador no ganará ningún premio, el nivel de la cámara en este dispositivo es excelente para su punto de precio. El hecho de que su batería tenga una duración tan extensa lo convierte de cierta forma en un Moto “Power”. Si adquiriste el Moto G7 Play este año, tal vez sea muy apresurado cambiarte directo al 8. Pero si apenas inicias tu búsqueda de un equipo por debajo de los $5 mil pesos, es difícil encontrar una recomendación tan sólida como el G8 Play. Calificación: 9 Por Rolando Vera