Luego del exitoso lanzamiento de sus dos últimos sencillos "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now", Selena Gómez sigue cosechando éxitos y ahora los inicia con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado "Rare".

Tuvieron que pasar cinco años para que Selena Gómez regresara con nuevo disco que, a su parecer, fue una "pesadilla" pues se tuvo que atrasar durante dos años por las nuevas ideas que cruzaban en su mente.

A las pocas horas del lanzamiento del álbum, Selena Gómez estrenó el sencillo "Rare" con un videoclip que se convirtió en la tendencia #1 en Youtube.

"Rare está disponible ahora. Después de cuatro años de altas y bajas y todo lo relacionado, estoy muy feliz de compartirlo con el mundo. Espero que acepten esta grabación que significa mucho para mí y que lo hagan suyo, que las canciones resuenen con ustedes más allá de la música. Los amo, como loca", escribió la cantante.

"Rare" cuenta con trece canciones, incluidas dos colaboraciones, una con 6LACK y otra con Kid Cudi.