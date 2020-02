Hijo de Chicharito reacciona a los besos de sus papás

Noah es lo más tierno de las redes sociales y su reacción al ver a Javier Hernández y Sarah Kohan besándose se ha viralizado y ha llenado las redes sociales de mucha ternura.

Sarah compartió a través de su cuenta de Instagram el más tierno video que haya compartido, en él se observa la reacción del pequeño Noah al ver a sus papis darse besitos.

Lo primero que vemos en pantalla es un bebé con cara de WHAT? pues no comprende lo que sucede con sus enamorados padres, acto seguido Sarah y Chicharito dejan de besarse y el pequeño sonríe de la manera más tierna.

Una vez más la pareja se llena de besitos y la reacción de Noah es todo ternura. Sarah acompañó el video con una divertida frase que dice: “Noah: why are you kissing my mum?? “

La publicación cuenta con más de 300 mil likes y cientos de comentarios que la llenan aún más de ternura.