Outriders, Hands-On

Outriders también cuenta con elementos de juego de rol, ya que integra un árbol de poderes que evolucionaras a tu gusto, sin dejar de lado que el intercambio de armas, cascos, ropa y demás son pieza clave para el éxito. De hecho, los mismos enemigos al ser atacados, te indican cuanto les estas bajando con números y que elementos son los que les hacen daño, por lo que habrá que estar atentos.

El título ofrecerá misiones que seleccionaremos con base en un sistema de votos que da cierto tiempo y que se determinará por la zona en la que se encuentren todos los participantes, dicho de otra forma, si uno de tus compañeros esta en la tienda comprando cosas, no podrá empezar la misión hasta que llegue al mismo cuadrante. Esto nos lleva a otro apartado, las cajas de recompensa o loot boxes que a viva voz de Sebastian Kamil Wojciechowski, líder del estudio y Rafal Pawloski jefe de diseño de niveles, serán solo parte del juego, ya que no tienen pensado monetizar con el mismo a manera de servicio.

También incluye misiones secundarias, de hecho, nosotros probamos una y nos pareció algo rápida, lo que indica que habrá posibilidad de hacer misiones cortitas si es que no tenemos tanto tiempo.

RPG con cajas sorpresa

Algo que indudablemente preocupará a muchos es el hecho de saber si no venderán después contenido por temporada, armaduras estéticas etc. En este apartado el equipo de desarrollo fue muy contundente, básicamente nos dijeron que tal cual el juego salga, será la experiencia que tendremos de principio a fin, solo estará la necesidad de estar conectados por ciertas cuestiones del juego que deben ser coordinadas por la red, pero de ahí en fuera no tendremos que preocuparnos por invertir más en el juego.