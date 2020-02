Zuum Aura X, Reseña

Tal vez el nombre Zuum no te diga mucho, pero son una compañía mexicana de tecnología con ya más de 5 años en el mercado. Su especialidad son los celulares de gama de entrada o media, creados para competir a base de punto de precio. Su más reciente entrega sube la apuesta, llegando con una excelente pantalla y doble cámara. Conozcamos a fondo lo que ofrece el Aura X.

La capa de Android del Zuum Aura X, aunque no es 100% pura, realmente no se mete demasiado con el diseño original. El procesador MediaTek cumple con las tareas básicas y puedes ver videos, navegar y usar tus redes sin complicaciones. Este chip, combinado con su gigantesca batería de 4,600 mAh lo vuelven un campeón de resistencia: fácilmente te puede dar hasta 2 días con una sola carga. Desgraciadamente, la cámara es la que sufre con estas especificaciones (detalles más adelante).

Fotografía en condiciones normales de luz

Diseño

El Aura X es bastante elegante para su punto de precio. Sus bordes redondeados y su back de cristal con ligeros matices reflejantes le dan buen aspecto. Es reconfortante ver como un teléfono que es de bajo costo no se siente “barato”. Su lector de huellas está bien posicionado en la parte trasera (no estorba a la cámara y no tienes que estirar demasiado tu dedo para encontrarlo). La pantalla es brillante y tiene una agradable gama de colores. El wallpaper que viene de fábrica resalta todo esto, y esto hizo que me quedara con él. Donde sí deja mucho que desear es en su bocina inferior. Constantemente la bloqueas con el dedo y su sonido es agudo y de mala calidad.

Cámara Ésta es la parte más agridulce de nuestro análisis, porque cuando la cámara funciona; lo hace de buena manera para su punto de precio. Colores vibrantes (sin ser demasiado saturados), buen contraste e iluminación. Sin embargo, la latencia para iniciar la cámara es notable. No es irritante, pero lo notarás lo suficiente. Y esto se agrava al usar modos “especiales” como HDR (que se tarda hasta 2 segundos en procesar una foto) o el Modo Nocturno. Si estás en buenas condiciones de luz, el Aura X no te decepcionará. Pero mantén bajas tus expectativas en poca luz. Fotografía a contraluz Conclusión El Aura X es un equipo sin mayores pretensiones, pero bien hecho. Sí, flaquea en algunos aspectos (cámara y sonido) pero supera expectativas en otros (batería, pantalla, diseño). Además,que cuenta con un costo reducido que lo vuelve más atractivo. Desgraciadamente, nuestro país cuenta con más opciones que otras regiones justo en ese punto de precio; haciendo la competencia realmente compleja. Afortunadamente, el Aura X mata uno de los mitos más recurrentes de la tecnología: si es económico, es malo. Estamos confiados que la siguiente generación de Zuum traerá un producto más refinado, capaz de competir de frente con los fabricantes asiáticos de este segmento. Calificación: 7.8 Por Rolando Vera