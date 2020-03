Warcraft 3 Reforged, Reseña

Warcraft 3 fue en su momento un hito en la historia de los juegos de PC. Cuando fue lanzado en 2002, representaba lo mejor en forma de gráficos, historia y jugabilidad para un título de estrategia en tiempo real (RTS por sus siglas en inglés). Casi 20 años después, Blizzard lo trae de vuelta remasterizado… O más bien, parcialmente remasterizado con Warcraft 3 Reforged.

Historia

Es difícil no conocer la mayoría de los detalles de esta saga. Después de casi 2 décadas, incluso los que no pudimos jugarlo en su tiempo sabemos qué pasa de cierto modo en este mundo. Pero existe gente allá afuera a la que no les vamos a arruinar la historia si ésta es su primera experiencia. En términos generales, Warcraft trata de la constante lucha entre los humanos y los orcos. Cada una de las facciones tiene sus héroes y villanos, y las cosas no son tan simples como “los buenos y los malos”. Hay un montón de leyendas y desarrollo del mundo de Azeroth, lo que lo hizo el favorito de muchos aficionados a la aventura fantástica. Si no conoces nada de la trama, te espera una excelente historia delante.