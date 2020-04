Ori and the Will of Wisps, Reseña

Ori and the Blind Forest fue un título que tomó a todos por sorpresa cuando se lanzó hace 5 años. Con gráficos más enfocados en una estética particular que en poder técnico, una jugabilidad tremendamente retadora y una historia conmovedora; se convirtió rápidamente en un clásico moderno, de hecho, el propio Phil Spencer, líder de Xbox, nos llegó a confesar en una charla informal que era su juego favorito. Ahora, Moon Studios regresa con su secuela: Ori and the Will of Wisps. Sonaría muy simple el decir que es más y mejor Ori… Pero justamente esta entrega toma todo lo que hizo bueno el original y lo expande aún más; sin duda uno de los mejores juegos disponibles para Xbox One y PC.

Historia

Después de los eventos del primer juego, nos encontramos a Ori con su nueva (e improvisada) familia. Todos celebran el crecimiento de su amiga lechuza, Ku, misma que comienza a realizar sus primeros vuelos como bebé. Sin embargo, las cosas se tornan trágicas en un paseo con Ori y los amigos se separan. Ahora nuestra misión es encontrar a nuestra amiga y, al mismo tiempo, salvar al bosque donde ha caído un mal antiguo conocido como la Decadencia.

Es complejo contar la historia sin arruinar las sorpresas, pero hay 2 temas principales en ella. El primero es que el mundo es más que sólo blanco y negro. Esto es continuando con lo mostrado en el primer título, donde el bien y el mal no son absolutos; sino que dependen de la situación de cada uno. La segunda línea narrativa es una excelente reflexión que podría ayudarnos en estos difíciles tiempos del COVID-19: no siempre se puede regresar al pasado. A veces, la vida nos pondrá duras pruebas que cambiarán todo a nuestro alrededor. Pero debemos tomar valor y seguir adelante, aunque el camino sea nuevo por completo. Al final del día, la narrativa de este juego nos llevará de la alegría a la tristeza más profunda. Pero nos dejará un sentimiento claro de esperanza.

(Un pequeño dato curioso, hablando de la cuarentena: el personal de Moon Studios trabaja de forma remota con equipos en Australia, Israel y EE. UU. Muchos de ellos se conocieron en persona hasta la presentación en E3 del primer título)