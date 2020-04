Harman Kardon Citation One, Reseña

Las bocinas Wi-Fi cada vez son más numerosas, y todos los fabricantes están tratando de acaparar su espacio en el mercado. Harman Kardon presenta su más reciente incursión en este mercado con su híbrido de bocina/asistente digital: la Citation One. Veamos qué la hace una buena opción y qué evita que sea aún mejor.

Con acabados sobrios y elegantes, la bocina está rodeada de una cobertura textil gris. Ésta no se ensucia ni guarda polvo en exceso. Su altura es más o menos la misma que la Google Home (la normal, no la mini), por lo que no acapara el espacio en tus repisas. Cuenta con un solo cable de alimentación y botones táctiles en la parte superior, para controlar volumen, avanzar, retroceder, activar o desactivar el micrófono y el bluetooth.

Potencia

Aquí la Citation One no decepciona: cuenta con volumen suficiente para llenar por si sola cualquier espacio de tu hogar. Además, presenta unos potentes bajos que notarás a la primera canción. Esto es perfecto para temas electrónicos o de hip hop, pero deja mucho que desear en otros géneros. No hay forma de ecualizar estos bajos, por lo que pueden llegar a robarse tu atención en géneros como el rock y la música clásica. Es agradable su potencia, pero ojalá hubiera una forma de calmar a los bajos por un momento.

Fidelidad

Como lo mencionamos anteriormente, no hay forma de ecualizar con propiedad la bocina. Pero eso no significa que lo que sale de ella es ruido distorsionado. Las voces suenan bien, sólo los agudos y medios se ven opacados de repente. Y para escuchar audiolibros, es una excelente opción. No está certificada como de audio de alta resolución, pero mis tracks de Tidal sí presentaban diferencia sobre los de Spotify.

Instalación Es sencilla para iniciar. La conectas mientras tu aplicación de Google Home está abierta y ésta te preparará todo en un par de minutos. No tienes que crear una cuenta adicional ni ligar tu Spotify, Tidal, etc (como en el caso de Sonos). Simplemente reproduce en tu app favorita y elige la bocina como la opción de salida. Incluso puedes escuchar audiolibros de Audible o sincronizar el mismo audio del teléfono usando Google Cast (aunque no sirve para llamadas). Asistente Aquí hay otro aspecto donde podría mejorar. Aunque el micrófono es sensible y te detecta bien cada vez que invocas el “Ok Google”; muchas veces no entiende bien las instrucciones. Mientras que otras marcas y el Google Home Mini entienden bien los artistas o discos que pedíamos bajo las mismas condiciones; esto puede provocar frustración en el usuario. Algo que notamos al hacer videollamadas con otros dispositivos derivado de la cuarentena del COVID-19, es que ésta se activa cada vez que alguien dice “OK” (por lo que hay que apagarla para evitar interrupciones). Conclusión Que la Citation One incluya bluetooth, tenga un buen diseño y facilidad de instalación, la hacen atractiva a primera vista. Pero el hecho de no poderla ecualizar más las inconsistencias del micrófono son cosas notables. Calificación: 8 Por Rolando Vera

