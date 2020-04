Huawei Y7p, Reseña

Después de que Huawei tuviera disputas legales con Estados Unidos hace dos años, las consecuencias hasta el momento han sido pocas para la empresa, pero importantes para los usuarios: la ausencia de los servicios de Google en sus dispositivos móviles. Esto con efectos casi inmediatos, ya que la primera familia que llegó sin ellos fue la línea Mate 30, y recientemente, la P40. Sin embargo, en esta ocasión llega un nuevo dispositivo de gama media que responde a las mismas restricciones que las otras series de smartphones: el Huawei Y7p.

Este equipo lo usamos un par de semanas como teléfono personal, poniendo a prueba su batería, rendimiento, fotografía y videojuegos. A continuación presentamos los resultados de este análisis.

Rendimiento y batería

El único rastro de Google que tiene el Huawei Y7p es el sistema operativo Android 9, acompañado de:

Capa de personalización EMUI versión 9.1

Procesador de ocho núcleos Kirin 710F

64 GB de almacenamiento interno, expandibles hasta 512 GB mediante tarjeta MicroSD

4 GB de memoria RAM

Batería de 4,000 mAh

Para probarlo con redes sociales comunes como Facebook, Twitter, WhatsApp, apps de utilidad como Spotify y algunos videojuegos, tuvimos que recurrir a una tienda de aplicaciones no oficial con el riesgo que esto implica, ya que los aplicativos mencionados anteriormente no están en la AppGallery de Huawei.

No quisimos forzar los servicios de Google en el equipo, buscando evaluarlo como un usuario promedio.

El rendimiento es bueno y no tuvimos problemas de ralentización en juegos demandantes como Call of Duty Mobile, Hearthstone o Asphalt 8, aún con 15 aplicaciones ejecutándose en segundo plano, eso sí, todos los títulos corrían a la resolución más baja disponible.

En las redes sociales, no tuvimos problemas con actualizaciones e interacción de interfaz, haciendo lo de siempre sin ningún inconveniente: reaccionar, comentar, ver videos grabados y en vivo, subir fotografías e incluso etiquetar amigos en publicaciones.

Por otro lado, el hecho de que el Huawei Y7p no tenga certificación de Google, es un impedimento para quienes consumen series, películas y videos. En primer lugar, no logramos ver Netflix de ninguna forma, ni instalando la app desde su sitio oficial, ni viéndolo desde el navegador. Pues al iniciar la aplicación nos arrojaba textualmente el siguiente mensaje: “Esta app no es compatible con tu dispositivo”.

Para el caso de Youtube, tampoco fue posible ejecutar la aplicación de tiendas no oficiales ni con archivos de instalación externos (apk), pues al momento de abrir la app se cerraba al instante. Por lo que recurrimos a ver los videos desde el navegador del teléfono, algo incómodo y que no permite explorar el potencial de la pantalla.

Algo importante, es que, para acceder a nuestras aplicaciones de banca móvil, tuvimos que copiar los datos del teléfono anterior (con servicios de Google) al Huawei Y7p, y solo así accedimos a estos, pues no existe ninguna forma de instalar estas apps si no es de esta forma.

La pantalla es de 6,39 pulgadas, con una resolución HD+, es decir, 1,560 x 720 pixeles FullView, haciendo que el frente del Huawei Y7p sea 90% pantalla, teniendo marcos estrechos, de acuerdo con información oficial de la empresa china.

La cantidad de colores que reproduce la pantalla es amplia, resultando en una imagen nítida, colorida y con una definición buena, sin embargo, es una lástima que no pudimos probarla con los contenidos de Netflix y Youtube. La pantalla se desaprovecha de forma importante sin estos servicios.

Conexiones, batería y sonido

Los altavoces funcionan bien, aunque no tienen una gran profundidad de sonido pero no son malos. Los probamos con varios géneros de música en la más alta calidad disponible en Spotify.

Sin embargo, el volumen mínimo puede ser un problema para algunos, pues se escucha fuerte, sobre todo cuando miras videos en las redes sociales o quieres escuchar una nota de voz, algo que resulta incómodo si estás con alguien y no quieres hacer ruido.

La batería nos duró entre 48 y 42 horas dándole un uso promedio, como redes sociales, música, fotos ocasionales y uno que otro juego básico como Clash Royale o Candy Crush. Mientras que, en el uso intenso con juegos demandantes, música con volumen alto, reproducción prolongada de videos y múltiples llamadas telefónicas, el rendimiento de la batería fue de entre 30 y 27 horas.

El Huawei Y7p no tiene carga inalámbrica y cuenta con entrada Micro USB , dejando de lado el USB C que ya es prácticamente un estándar.

Conectamos el dispositivo con diversos auriculares bluetooth de marcas como Xiaomi, Samsung y del propio Huawei, y no tuvimos ningún problema de sincronización ni desconexiones. Mismo caso con bocinas inalámbricas y gadgets como pulseras inteligentes.

Aunque fue posible consumir contenidos multimedia en el smartphone, no pudimos transmitir ningún tipo de video o fotografía a un Chromecast o consola de videojuegos como Xbox One o PlayStation 4. El clásico ícono para transmitir a un dispositivo externo desapareció completamente, todo gracias a la falta de certificación de Google.

Fotografía

El dispositivo está equipado con triple cámara trasera: 48 megapíxeles (MP) en el primer lente, 8 MP Gran Angular en el segundo y 2MP para el tercer lente, encargado de hacer el enfoque y desenfoque.

La fotografía con luz actúa bien, pues las capturas están bastante nítidas gracias a la amplia paleta de colores que identifica el sensor de la cámara. El trabajo del sensor de profundidad es correcto, y no necesitas moverte demasiado de un objeto o una persona para lograr una fotografía de retrato bien hecha.

La cámara flaquea en las fotos de noche, y aunque configuramos los valores como ISO, apertura y velocidad, no logramos una buena captura, por lo que recurrimos al flash, mismo que rescató las fotos nocturnas, aunque con pixeles barridos en la imagen. La grabación de video es fatal, y aunque alcanza una resolución máxima de 1080p, el granulado en la imagen es visible en todo momento, tanto en la filmación como en la captura final. Además, si no tienes un tripie y grabas a mano, su estabilización es pésima, a pesar de que hicimos movimientos suaves y cuidados, el video siempre salía movido. La cámara frontal, ubicada en el extremo superior izquierdo de la pantalla, es de 8MP, ideal para aquellos que les guste subir selfis a redes sociales con amigos o solos. No da para más, ni para menos. Conclusión El Huawei Y7p es un buen smartphone por su rendimiento de batería, procesador y fotografías (sin incluir el video). Sin embargo, nosotros fuimos capaces de instalar las aplicaciones que normalmente usamos, porque conocemos un poco más del tema, pero, para una persona que no es conocedora de estas formas, puede llegar a ser frustrante y riesgoso. El sacrificio de Netflix, Youtube y la transmisión de contenidos a un Chromecast o consola de videojuegos es un punto a considerar. Calificación: 7.5 Por Marcos Rabía