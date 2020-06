Saints Row the Third Remastered, reseña

Siendo una remasterización, la resolución se ha escalado hasta los estándares modernos del 4K; además de acompañarlo con texturas más detalladas. Sin embargo, los modelos 3D se notan muy viejos y no fueron actualizados debidamente. También los efectos de luz, aunque mejores que el original; se siente fuera de lugar en un título de esta década.

La música es variada (desde metal hasta reggaetón) y las estaciones de radio te entretienen entre destinos. Incluso las canciones que se usan para cada misión se mezclan perfectamente con la acción (“Power” de Kanye West queda como anillo al dedo en una en especial). Los efectos de sonido son estruendosos y satisfactorios.

Conclusión

Es cierto que a nivel técnico, Saints Row the Third se queda muy corto ante otras remasterizaciones. Pero el producto original fue tan divertido que aún con estos inconvenientes es un título altamente recomendado. Tal vez pierda algo de impresión si ya lo has jugado, pero sigue siendo tan satisfactorio como lo fue en su lanzamiento. Si eres nuevo, prepárate para toda la ridiculez y acción. No te vas a arrepentir.

Calificación 8.5 Por Rolando Vera