Cada vez es más común que la gente muestre su interés en tener un cuerpo espectacular y un estilo de vida saludable. Por eso, las dietas también son cada vez más populares. Ahora, en los últimos meses hemos escuchado frecuentemente una: el fasting o la dieta del ayuno intermitente.

¿Qué es el ayuno intermitente?

En la vida diaria, sin darnos cuenta, aplicamos un ayuno en nuestro cuerpo. Esto se presenta al no ingerir nada durante nuestras horas de sueño, es decir, ceno a las 9 de la noche y vuelvo a comer a la mañana siguiente.

De eso se trata el ayuno intermitente pero con un horario establecido que te ayudará no solo a limitar tu ingesta de alimentos sino también a ser consciente de lo que llevas a tu cuerpo todos los días.

Existen varios métodos, el más famoso es el de 16:8. Por 16 horas no consumes alimentos y las siguientes ocho horas sí. Por ejemplo, desayunas a las 10 de la mañana y tu último alimento tiene que ser a las 6 de la tarde.

Otras variaciones son comer durante 12 horas y las otras 12 no. Así mismo, el 5:2 uno donde comes durante cinco días sin preocuparte por las horas pero dos días a la semana solo ingieres 500 calorías por día.

Beneficios del ayuno intermitente

Aunque no hay investigaciones que lo confirmen, especialistas aseguran que este tipo de alimentación ayuda no solo a la pérdida de peso y grasa corporal sino que aumenta la energía y reduce el colesterol.

Al realizar un ayuno, el cuerpo no tiene glucosa de alimentos así que acude a las reservas de triglicéridos. Incluso las células del cuerpo buscan otro tipo de energía por lo que te mantiene supuestamente con menores problemas de salud.

Puede mejorar la sensibilidad hacia la insulina

Puede mejorarla presión sanguínea

Ayuda a perder grasa, bajar de peso y mejorar el desarrollo muscular

¿Cómo hago el ayuno intermitente?

Primero que nada, acércate a un experto. Ve al nutriólogo y coméntale tu interés por hacer esta dieta. Él sabrá asesorarte para la más adecuada según tus necesidades.

Como te comentamos existen varias formas de hacerlo (12:12, 16:8 o 5:2) pero esto no significa que por comer solo en un tiempo determinado, puedas consumir lo que quieras.

De hecho, el fasting lo que promueve es generar conciencia de tus alimentos. Al comer por menos tiempo, es menos probable que te cumplas demasiados antojos. Comúnmente solemos romper la dieta a la hora de la cena o tendemos a comer pesado en las noches. Esta vez, al cenar temprano, posiblemente no tendrás la oportunidad de ordenar unos tacos o sushi para la noche.

Cuándo no hacer el ayuno intermitente

Si eres de las personas que para empezar no tienen una dieta equilibrada, esto no es para ti. Definitivamente el ayuno intermitente exige de mucha disciplina pues no se trata de atascarnos a las horas que supuestamente tenemos permitidas.

Por otra parte, personas que tienen trastornos alimenticios, ancianos, niños, mujeres embarazadas así como con problemas hepáticos, no pueden hacer esta dieta y es mejor ir a un especialista.