Let's Sing 2020, Reseña

Si eres fanático de la música en inglés y te gusta el canto es un juego 100% recomendado para ti, pero si solamente disfrutas de compartir momentos con amigos o familiares en reuniones, es un juego que no puede faltar en tu colección.

También recomendado para usuarios que buscan mejorar su nivel de inglés, ya que el practicar te puede ayudar a mejorar tu pronunciación, todas las canciones incluidas están en ese idioma.

Incluso si lo tuyo no es el canto, es momento de practicar para convertirte en un gran artista.

El juego cuenta con las siguientes canciones:

Angels – Robbie Williams

Be Alright – Dean Lewis

Counting Stars – OneRepublic

Don’t Call Me Up – Mabel

FRIENDS – Marshmello & Anne-Marie

Katchi – Ofenbach ft. Nick Waterhouse

Leave a Light On – Tom Walker

Let You Love Me – Rita Ora

Love Someone – Lukas Graham

Mama – Jonas Blue ft. William Singe

Maneater – Nelly Furtado

Natural – Imagine Dragons

No Lie – Sean Paul ft. Dua Lipa

No Roots – Alice Merton

Numb – Linkin Park

One Kiss – Calvin Harris & Dua Lipa

Rise – Jonas Blue ft. Jack & Jack

Say You Won’t Let Go – James Arthur

Shotgun – George Ezra

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Speechless – Robin Schulz ft. Erika Sirola

Stitches – Shawn Mendes

Sweet but Psycho – Ava Max

That’s What I Like – Bruno Mars

The Show Must Go On – Queen

These Days – Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen

This Girl – Kungs vs Cookin’ on 3 Burners

Wannabe – Spice Girls

Wolves – Selena Gomez x Marshmello

You Give Love a Bad Name – Bon Jovi

Conclusión

De los mejores karaokes del mercado si solo buscas cantar canciones en inglés, un videojuego diferente a los géneros populares, indispensable para jugar con familiares y amigos.

PUNTUACIÓN 7

Por: Nayeli Araujo