The Last Of Us Parte 2, fans tocan canciones reales dentro del juego

The Last of Us Parte 2 ha sido tendencia últimamente por el desarrollo de su historia y cómo los fans han acogido este videojuego. Y no hace falta recalcar la genialidad que ha dejado Gustavo Santaolalla en el juego, sin embargo los fans están usando una función de Ellie para tocar canciones reales dentro del título de PlayStation4.

Todos han quedado encantados con la modalidad que le permite a Ellie tocar el instrumento, pues Joel cumplió su promesa de enseñarle a ella a tocar la guitarra. Los acordes se eligen con el joystick y los botones L1 y R1 rasgan las cuerdas con ayuda del pad táctil.

Ellie toca Take On Me en The Last Of Us II

Se han estado colgando videos de esta función a YouTube, pues suelta la creatividad de los jugadores de The Last of Us: Parte II y actualmente están compartiendo repertorios de música y cover con ayuda del juego.

Aquí te dejamos un video recopilatorio para que veas las posibilidades que alcanza esta función.

Acá te dejamos un video de nuestra reseña