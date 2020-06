The Last of Us Parte 2, Reseña del mejor videojuego de esta generación de consolas

Una semana me ha costado digerir la más de 27 horas que tardé en terminar The Last of Us Parte 2, principalmente por el argumento digno de una clase de debate de ética, tolerancia e incluso filosofía.

Este título de Naughty Dog llega en un momento perfecto para sacudirnos como humanidad, dejando de lado como tal si eres un videojugador. La trama está por encima de cualquiera de nosotros, ya que de entrada nos confrontará. A continuación, daremos nuestras impresiones finales de lo que quizá sea el mejor videojuego de la octava generación de consolas.

Una historia de nosotros como humanidad

Todo comenzará justo donde nos quedamos en The Last of Us y sin revelar ningún tipo de spoiler, podemos decir que se encargaran de hacernos entender el comportamiento de Ellie hacia Joel y como una serie de sucesos, harán de nosotros en el papel de la joven interpretada por Ashley Johnson, un ser lleno con sed de venganza.