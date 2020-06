The Last of Us: Parte 2 ¿Será el mejor videojuego de esta generación?

Gracias a PlayStation Latinoamérica tenemos la oportunidad de estar jugando el nuevo título de Naughty Dog, The Last of Us: Parte 2 mismo que tuvo un desarrollo de casi 6 años. Para no arruinar la experiencia, esta nota se centra solo en un fragmento del inicio de este increíble juego, evitando cualquier tipo de spoiler.

Indudablemente es pertinente en principio hablar de los avances técnicos del juego. A nivel visual podemos decir que tiene técnicas que bien se acercan a todo lo planteado para la siguiente generación de consolas, desde casi nulos tiempos de carga, hasta aspectos técnicos que hacen palidecer a cualquier película de Hollywood.

En TLOU2 vamos a encontrar expresiones llenas de emoción, animaciones fluidas que son casi una extensión de nosotros mismos, actos naturales como el reaccionar a un chorro de agua sobre nuestra cabeza y detalles de vegetación o efectos de partículas e incluso de física que no daremos crédito. También tiene un trazado de rayos elaborado con trucos de software que nos darán pintorescos retratos que vamos a querer estar fotografiando; literal todo está cuidado a tal punto que desde cualquier ángulo tendremos un cuadro fotográfico.

El argumento, sin spoilers, podemos decir que es un claro antagónico del primer juego, si bien en la primera parte todo lo podemos resumir en un “acto de amor”, en este encontraremos el significado de la venganza y de la naturaleza humana cuando esta es llevada al extremo. Lo más impresionante es que el reflejo de estos sentimientos los veremos en la pantalla. Me atrevería a decir que lo que hemos visto en pantalla, no le pide nada a películas como la de Joker con Joaquin Phoenix, ahí esta gran parte del mérito. Otro de los aspectos que rompe esta entrega que no hemos visto dentro de los videojuegos en general, es el tema de la inclusión, de hecho en una mesa redonda que tuvimos por medio de video conferencia con Anthony Newman, Co-game director de Naughty Dog al cuestionarle al respecto, este nos respondió que “The Last of Us: Parte 2 es un juego que en su núcleo trata de saber que significa ser un humano, nosotros tratamos de representar eso de la manera más honesta posible. Hay personajes con diferentes sentidos en sus vidas tal y como en nuestro mundo real. Ahí es donde tratamos de ser lo más realistas y auténticos al mostrar los diferentes sabores de la experiencia humana” Sin duda estamos ante una de las obras más ambiciosas de esta generación de consolas en donde no obstante de llevar al límite las capacidades de la plataforma, lleva al extremo los temas sociales de la actualidad con la suerte de tener como telón, una pandemia similar a la que vivimos que nos ha restringido de muchas cosas, pero que le ha devuelto a la naturaleza lo que le pertenece y nos ha mostrado a su vez nuestra propia forma de ser… humanos. No se pierdan nuestra reseña final este 12 de junio.