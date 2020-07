Call Of Duty Modern Warfare: Warzone temporada 4 llega con todo

Call Of Duty: Modern Warfare, Warzone viene con una actualización bruta, la temporada 4 que cambiará fundamentalmente la batalla en Verdansk, que ahora podrá albergar hasta 200 jugadores en Battle Royale Quads esto significa que 50 Quads de Operadores lucharán entre sí mientras el círculo invasor se cierra. Sin duda quienes tengan este Call Of Duty en sus plataformas Xbox One, PlayStation 4 y PC, disfrutarán de 22 a 36 GB de contenido nuevo.

Instrucciones de descarga

La actualización de la cuarta temporada tendrá un tamaño de descarga de aproximadamente de 22 a 36 GB para los propietarios de la versión completa de Modern Warfare. Los jugadores de consola deben instalar una descarga secundaria de aproximadamente 3.5 GB, luego reiniciar el juego para acceder al multijugador. Los jugadores existentes de Warzone gratuitos tendrán un tamaño de descarga de aproximadamente 22 GB a 30 GB, una vez terminado, habrá una reducción de la huella digital general en sus máquinas.

Lo nuevo que en adelante detallaremos: