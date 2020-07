Marvel's Iron Man VR, Reseña

Para meternos en la armadura de Iron Man requerimos obligatoriamente el uso de los controles PlayStation Move, ya que las acciones que realizamos con cada mano son independientes, con ellas podemos volar, mantenernos flotando, golpear, disparar ráfagas de energía y armas secundarias como misiles guiados o bombas inteligentes. El HUD que vemos cerca de nuestro rostro y que marca elementos como la integridad de la armadura, las comunicaciones, elevación, velocidad y altitud son similares a las que vimos en las películas lo que nos hace sentir realmente dentro de la armadura del Hombre de Hierro.

Además de ello, al realizar ciertas acciones o cumplir con ciertos requisitos en las misiones obtendremos “puntos de investigación” con los cuales podremos mejorar la armadura, podremos desde cambiarle el color, hasta colocarle módulos que la hagan repararse más rápido, que vuele a mayor velocidad o incluso intercambiar armas de acuerdo con las necesidades de cada misión.

A pesar de ser complejo para poder volar y atacar como el personaje de los cómics, Marvel’s Iron Man cuenta con un tutorial extenso y una serie de retos que ayudarán al jugador a perfeccionar su habilidad dentro de la Mark III y hacer mucho más emocionantes las batallas y enfrentamientos.

Una vez dominado el vuelo y las técnicas de ataque, el juego es una montaña rusa de diversión, la inteligencia artificial de los enemigos es bastante decente y mejora con cada nivel de dificultad, lo que nos da un pretexto para volver a jugarlo.

Los gráficos están bien diseñados para el ambiente virtual y no tenemos problemas de elementos borrosos o pixelados, además de que a pesar de que por momento enfrentaremos más de una decena de enemigos en pantalla, el juego no se congela, el frame rate no cae y el juego no se pone “lento”, lo cual es un gran logro.

Otro de los apartados a destacar es el audio, mientras volamos por los diferentes escenarios de cada misión al utilizar auriculares podremos escuchar los sonidos de los enemigos e incluso sus ataques en un radio de 360 grados lo cual hace la experiencia más inmersiva.