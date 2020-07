Gustavo Santaolalla, explica por qué usó un Banjo en el soundtrack de TLOUP2

En una videoconferencia vía remota que hizo posible el equipo de PlayStation LATAM, tuvimos oportunidad de platicar con el compositor Gustavo Santaolalla.

Esta entrevista nos reveló si el productor argentino esta interesado en producir música para otros videojuegos con algunos de los artistas con los que ha trabajado como Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacuba, Fobia, Molotov, Bersuit Vergabarat o Julieta Venegas.

También nos explicó el origen de la característica tonada del dos veces ganador del premio Óscar que podemos encontrar en películas como Amores Perros, 21 Gramos o Babel.

Sobre el soundtrack de The Last of Us Parte 2, indagamos en las razones por las cuales uso un Banjo, profundizando en su relación con el director del juego Neil Druckmann y cómo fue la apertura al momento de componer.

Al final nos contó cómo percibe la relación de los jóvenes con su música, particularmente los videojugadores de The Last of Us.

Lo mejor vino cuando el músico nos regalo un destello con la guitarra al tocar una parte de la banda sonora del último titulo de Naughty Dog.

