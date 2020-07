Roxette regresa con "Help!", un cover de The Beatles

La legendaria banda ochentera de rock Roxette, publicó su primer sencillo después del fallecimiento de su clásica vocalista Marie Fredriksson y se trata de el cover de la canción “Help!“de The Beatles, el primer lanzamiento de la nueva producción que la banda sueca prepara con el nombre de “Bag of Trix- Music from the Roxette Vaults”.

El tema fue grabado alrededor del año 1995 justo en la plenitud de la banda, poco después de finalizar la gira “Crash! Boom! Bang! World Tour”

"Decidimos hacer un pequeño show en Shepherd's Bush, de Londres y también grabar algunas canciones acústicas en el Santo Grial de los estudios, Abbey Road, para que fuera emitido por la BBC en Inglaterra. Nos sentimos tan impresionados por estar en el lugar donde habían grabado los "Fabulosos Cuatro" que no pudimos dejar de hacer nuestra versión de 'Help!'. Fue un gran día, con la historia del pop en cada rincón y una increíble sensación de estar formando parte del legado de Abbey Road", mencionó Per Gessle, parte de la banda.

El regreso de Roxette con temas inéditos grabados hace 15 años ilusiona a los fans ochenteros quienes ya esperan ansiosos de conocer un nuevo compilado de música nunca antes escuchada interpretada por la asombrosa Marie.