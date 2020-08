ZTE Blade V2020 Vita, reseña

El regreso a clases está más cerca de lo que todos esperábamos, y con el contexto social sobre el cual nos tiene aislados el padrino COVID 19, es imprescindible que nos armemos de buenas opciones hablando de gadgets, como el ZTE Blade V2020 Vita . Lo que nadie nos ha dicho es que no todos los smartphones son capaces de sostener una videollamada por más de 10 minutos sin calentarse o tirarse a los nopales pidiendo batería, sin embargo las compañías chinas ya se pusieron las pilas y esta vez, ZTE decidió apostarle al rendimiento y a las cámaras ¿Qué más podemos pedir compañeros millennials? Aparte viene con una fundita para que no andes dando vueltas en las plazas.

Empecemos con su exterior, a simple vista este dispositivo tiene un diseño casual, el cual, la verdad comparte muchas características que lo pueden hacer confundible (y lo comprobamos al confundir el ZTE Blade V2020 Vita con otro celular de un compañero) pues no contiene características muy sobresalientes. Tenemos un notch de gota, la cámara frontal de 16 Mpx en el borde superior sin integrarse al display (6.5” HD+) y un led de notificaciones, tres botones laterales: dos de volumen y el botón de encendido, apagado y bloqueo que viene resaltado en rojo para que no te vayas a confundir.

Debajo se encuentran 3 orificios, el micrófono principal, el conector USB C y el altavoz. En la parte de arriba, gracias a los hermanos fabricantes chinos contamos con el puerto para audífonos y un segundo micrófono. Quizá la parte que más resalta es su trasera (no en serio) nos encontramos con cuatro cámaras: Un lente principal de 48 Mpx, otro de 2 Mpx para el modo retrato y un tercero gran angular de 8 Mpx, sin mencionar la presencia del lector de huella, uno ni tan rápido ni tan lento.

Calificación de diseño: 9

ZTE Blade V2020 Vita

Rendimiento

Hablemos del desempeño de este smartphone. En términos generales es bueno, sin embargo hay tareas que se le complican un poco cuando se le exige un esfuerzo extra al procesador Octa Core 2 Ghz Mediatek. Un ejemplo muy claro es a la hora de hacer Instagram Stories y aplicar algunos filtros, en ese momento el celular se vuelve torpe y lento. Por momentos es posible que te encuentres con errores en la pantalla que crean un hilo verde, esto sucede porque el procesador es incapaz de crear toda la imagen con los efectos, sin embargo, cuando publicas la historia esta línea desaparece.

Hay veces que el ZTE Blade V2020 Vita no termina de renderizar la imagen completa. pic.twitter.com/uE4aPaRQcx — El Ktrín (@ChuchoChancla) August 3, 2020

Sin embargo, no te encontrarás con muchas problemas en las demás apps de redes sociales. Ahora, si hablamos de gaming ahí la cosa cambia, durante el tiempo que se probó este smartphone hubo un problema, cuando te conectas por primera vez a una red debes reiniciar el módulo wifi para evitar que se desconecte al cabo de 5 minutos. Esto lo entendimos después de una partida clasificatoria de CoD Mobile que obviamente, perdimos por desconexión. Si haces eso no te encontrarás más problemas (por lo menos en el dispositivo que revisamos). Durante una conferencia de más de una hora no hubo sobrecalentamiento excesivo ni una descarga significativa de la batería.

Calificación de rendimiento: 7