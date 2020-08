Huawei Matepad 10.4, Reseña

A nivel desempeño, no tengo ninguna queja. Todo corre sin mayores problemas. Nunca experimenté que se trabara o que algo le costara trabajo. Es perfecta para disfrutar de películas y series; y sus bocinas Harman Kardon son excelentes. Sólo tuve un pequeño contratiempo: por alguna razón, emparejar equipos Bluetooth cuesta algo de trabajo. Muchas veces necesité hasta de 3 o 4 intentos. Sin embargo, todos funcionaron al final. Por último, su gigantesca batería le da un par de días completos de uso.

El gran problema de esta tableta es su ecosistema de Android. (Que veremos en un apartado posterior)

Junto con la Matepad incluyeron el stylus Huawei M-Pencil. Éste definitivamente no agrega valor. Aunque se puede dibujar y escribir muy bien con él, la Tablet no cuenta con oclusión para palma. Esto significa que mi mano, al recargarla, producía errores o marcaba mis dedos en los dibujos. Combinado con un cargador sumamente inconveniente, éste es un accesorio que puedes ignorar por completo.

A diferencia de las reseñas telefónicas, la realidad es que no se espera demasiado de las cámaras de una tablet. La cámara posterior es básica y sufre del problema de todas las tablet: al ser tan grande, es muy probable que termines con una foto movida. En la frontal, es buena para videollamadas. Pero no esperes demasiado de ninguna de ellas.

Aquí es donde llegamos a la parte complicada de la reseña. Como muchos de ustedes saben, el gobierno de EEUU ha prohibido a las compañías de su país hacer negocio con el gigante chino Huawei. Esto, llevó a Google a no poder ofrecer sus servicios en los equipos nuevos de la compañía. De este modo, la Matepad no cuenta con ninguna de las apps de la compañía californiana: No hay Play Store, YouTube, Docs, etc.

Huawei ha tenido que adaptarse y creó Huawei Mobile Services. Dentro de estos servicios, está la App Gallery. En ella, Huawei trata de subir las apps más populares o buscar para el usuario la alternativa más cercana. Pero, desgraciadamente, este ecosistema está limitadísimo. Entre las apps que no pude conseguir directamente en App Gallery están: Facebook, Instagram, Netflix, Spotify, Microsoft Teams y Prime Video. Sí, es cierto que puedes usar el navegador para verlas en su versión Web; pero no es lo mismo. Algunas apps (como Netflix), te ofrece bajar el APK (que es el archivo que contiene la app, pero fuera de la tienda) desde un sitio seguro.

Y es ahí donde radica el problema: el usuario promedio va a encontrar esto muy incómodo. Como reseñador, no puedo recomendar este equipo al público en general. Imaginen ser unos padres que compran este equipo para sus hijos y enterarse que “no vienen las apps”. Sí, es más económica que otras opciones del mercado (incluso tiene una promoción de precio agresiva hasta el 16 de agosto de 2020). Y sí, es posible descargar de algún modo (seguro y legal) las aplicaciones faltantes. Pero eso requiere de conocimiento y esfuerzo extra que el usuario común no tiene o simplemente no querría aprender/hacer.

Eso es lo que ha hecho tan complicada esta reseña. Porque las cosas, cuando se pueden hacer, son muy buenas. Office viene dentro de App Gallery y, gracias a ello, fue como pude escribir esta reseña en ella. Pude descargar Xbox Game Streaming y jugar de forma remota en su excelente pantalla. El potencial está ahí.