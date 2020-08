¿Por que se retrasará el lanzamiento de Halo Infinite? Phil Spencer lo aclara

El lanzamiento de uno de los títulos de videojuegos más esperados de este año para la plataforma Xbox y la llegada de la nueva consola Xbox Series X como lo es Halo Infinite, ha sido confirmado como pospuesto para el año 2021, noticia que impactara duramente en el animo de los seguidores de masterchief y la consola de Microsoft, quienes ya se relamían los bigotes por hacerse de una de las entregas más esperadas de la saga Halo.

Ante tal decepción por parte de los fans del guerrero predilecto de Microsoft, Phil Spencer, Head of Xbox, habló en el canal de Twitch el show de GaryWhitta sobre el retardo del lanzamiento de este titulo, sus causas y repercusiones de camino a la nueva generación de consolas.

“Déjame comenzar diciendo que tanto para los fans como para nosotros esto es una decepción. Creo que estamos tomando la decisión correcta, tanto para Xbox y Halo, como para nuestros clientes.

No se sentía como el lanzamiento de Halo que queríamos. Pido disculpas a los fans, porque nunca me gusta establecer expectativas y luego no cumplirlas. Pero también creo que estamos tomando la dirección correcta a largo plazo, tanto para Xbox, Halo y nuestros usuarios”, declaró Spencer.

El retardo se habría dado debido principalmente a las inconformidades por parte de la dirección de Xbox y 343 Industries por el estatus actual de el videojuego, así como también pudo haber impactado fuertemente el duro feedback recibido por parte de los fans después del lanzamiento del primer Gameplay del videojuego.

Incluso Bonnie Ross, Directora de 343 Industries, y Matt Booty, Jefe de Microsoft Studios, pensaron que para evitar el retardo en el lanzamiento de este esperado titulo de forma episódica, sin embargo esta opción fue rápidamente descartada.

La expectativa de el lanzamiento para Halo Infinite crece fuertemente dentro de la comunidad, misma que se había entusiasmado duramente después de que se informó que la campaña se podrá disfrutar en campaña dividida y el multiplayer llegará en formato free-to-play.