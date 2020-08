Motorola One Fusion +, Reseña

El año pasado, Motorola tiró toda la carne al asador para su línea One con el modelo Zoom. Éste incluía cámara con Zoom de 3X, Ultra Wide y Night Vision. Antes de su regreso a la gama alta (con los modelos Edge), el Motorola One Zoom era el dispositivo más completo de la compañía. Ahora, llega un nuevo heredero a su corona de la gama media. El Motorola One Fusion+, como su nombre lo indica, fusiona lo mejor de las cámaras que han aparecido en este segmento.

Especificaciones