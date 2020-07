Motorola Edge, Reseña

Aquí es donde pueden encontrarse opiniones divididas para el Edge. Definitivamente Moto no inventó esta característica, y otros fabricantes la abandonaron hace años por un detalle en específico: la sensibilidad. La mano rodeando el celular tiende a crear toques innecesarios en los lados. Aunque existe la opción de desactivarlo con presionar 2 veces el botón Edge lateral; esto no es compatible con todas las apps. Al principio, sí empezamos a tener este problema. Sin embargo, con el tiempo se fue desvaneciendo, aunque indudablemente el usuario notará. Por último, lo que sí es muy original es cómo la luz se desvanece en los bordes, dando la imagen de una sombra sobre la pantalla.

Estos problemas no opacan la increíble experiencia de disfrutar medios en este teléfono. Netflix, Amazon Prime, YouTube: todo se ve de maravilla en HDR y en una pantalla prácticamente sin bordes. El hecho de que cuenta con bocinas estéreo, lo vuelve irresistible para el cinéfilo móvil.

Desempeño

El procesador Snapdragon 765 puede manejar sin mayores dificultades todo lo que le arrojes. Juegos, redes sociales, fotografía, productividad; todo correrá a la perfección. Y la pantalla de 90Hz hace que se note: las transiciones y el moverte entre menús y tus redes sociales se siente más fluido que nunca. Es algo muy difícil de expresar con palabras, pero una vez que lo experimentes; no querrás regresar a los 60Hz. El único detalle que llegué a encontrarle fue al correr juegos de gama alta en características gráficas mayores. Sí, el Edge los puede correr, pero se calienta (aunque nunca dejó de operar). Eso es más bien trabajo de su hermano mayor, el Edge Plus.

También cuenta con una aplicación para ecualizar tu contenido. Este software llamado Waves ha sido reconocido con un Grammy por su calidad. Y se nota. La primera vez que conecté unos audífonos (sí, tener un Jack de 3.5mm sigue siendo importante en 2020), la diferencia fue clara. Un excelente detalle para los melómanos.

Cámara

El arreglo de cámaras es el más versátil de la compañía hasta ahora. El sensor de 64MP (que estrenó en el Motorola One Hyper) toma fotografías de 16MP al combinar pixeles. Pero también puedes tomar fotos a resolución completa. Incluye lente ultra amplio, zoom de 2X y hasta lente macro. Éste último había sido un talón de Aquiles en toda la línea G y One, pues requería de mucha luz y tenía mala definición. Para nada es perfecto, pero resulta mucho más útil que en cualquier otra iteración de Moto. Además, la estabilización de video es excelente (incluso en 4K). Como cereza en el pastel todos los trucos de la cámara de Moto regresan: Cinemagrafías (para filmar pequeño GIF’s animados), Panorámica, Night Vision, Selector de Color, filtro interactivo, cámara rápida y lenta. Creo que la única omisión son los stickers AR de Google aunque, fuera de los miembros de la prensa de tecnología; no he visto a nadie más usarlos. Y un truco al que poco se le ha dado promoción, es su capacidad de abrir el obturador hasta 32 segundos en el modo manual. Esto crea increíbles fotografías en obscuridad casi total. Ésta ha sido sin duda la mejor cámara que he probado en un Motorola desde el Moto Z3 con el lente Hasselblad. Eso sí, la cámara frontal no es mala; pero tiende a sobresaturar los colores.

Juegos Aunque ya los mencionamos en la sección de desempeño, la aplicación Moto Gametime redefine cómo se juega en un celular. Usando los bordes curvos, puedes crear un par de gatillos y asignarlos a los botones en la parte frontal de la pantalla. Esto vuelve al Motorola Edge la opción ideal para los jugadores móviles. En Call of Duty Mobile se siente como tener un control de consola. Es una verdadera killer app para quienes están interesados en jugar con su celular. Conclusión El Morotola Edge es un impresionante equipo de gama media. Con un diseño original y fuera de la norma, este dispositivo es un claro mensaje de la compañía: Estamos de vuelta. Es cierto que más de uno se alejaría por la pantalla curva pero una vez que la experimentas a 90Hz, sin bordes, HDR y con sonido estéreo; convencerá hasta al más crítico. El Edge tiene una ventaja clara sobre su hermano mayor: en su punto de precio, vuela por completo a la competencia. Y aunque otros fabricantes ya incluyen sensores de 108MP en este segmento; el paquete completo del Motorola Edge es simplemente irresistible. Calificación: 9.5 Por Rolando Vera conoce el nuevo #motorolaedge, un smartphone increíblemente rápido.

