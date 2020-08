Mortal Kombat La Película cumple 25 años ¿La recuerdas?

Parece que fuera ayer cuando una de las primeras películas basadas en videojuegos que en realidad causara conmoción en el cine se estrenara, Mortal Kombat, la cinta basada en el polémico pero exitoso titulo de peleas se estrenó un 18 de agosto de 1995, hace 25 años.

Con la fama tremenda que contaba Mortal Kombat en su formato como videojuego para maquinitas y SNES, siendo considerado como uno de los primeros títulos de “violencia explicita”, en donde muchos padres de familia y organizaciones religiosas incluso aconsejaban la prohibición del videojuego, justo en ese contexto es que una cinta interpretada por varios actores no tan famosos y sin tanto presupuesto se estrenaba y automáticamente causaba un gran revuelo.

Con Robin Shou interpretando a Liu Kang, Christopher Lambert a Raiden, Linden Ashby a Jhonny Cage y Bridgette Williams a Sonia como principales personajes, así como una dirección de Paul W.S. Anderson (quién después dirigiera Resident Evil) Mortal Kombat la película se convertía en una realidad.

La realidad de esta cinta es que no es la mejor, de hecho es considerada como decepcionante para muchos, ya que cuenta con muy pobres actuaciones, secuencias de pelea no tan dinámicas e incluso acartonadas, que si bien en aquel momento no impresionaron a muchos, hoy 25 años después nos puede hacer sacar varias carcajadas.

Aún así, Mortal Kombat es considerada una de las pioneras en cuanto a adaptaciones cinematográficas de videojuegos se refiere y por esto es recordada por los fans con cariño hoy 25 años después de su estreno.