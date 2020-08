Fast & Furious Crossroads, Reseña

La jugabilidad que presenta Fast & Furious: Crossroads es por demás decepcionante; con una física de autos que si bien se entiende no busca asemejar la que presentan títulos especializados en carreras como Forza o Needs For Speed, la realidad es que un motor de colisiones exagerado que recuerda un poco a Bornout (aunque muy mal llevado), automóviles que salen volando cada que tomas una rampa o una vuelta a alta velocidad y un muy pobre control del automóvil hace que cada que estas ‘al volante’ sea una experiencia un poco frustrante.

Aunque la trama del videojuego es “aceptable”, lo cierto es que la jugabilidad en general no es nada entretenida salvo algunas misiones en donde te enfrentas a poderosas maquinas rivales que pudieran representar lo que comúnmente conocemos como “bosses”.

La mayoría del juego se resume en ir de un punto a otro conduciendo en busca de misiones que por lo regular son sumamente sencillas e incluso repetitivas.

Parecen gráficos de la generación pasada de consolas