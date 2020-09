Xiaomi Redmi 9, reseña de un terminal completo y accesible

Gracias a su cámara cuádruple de 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP, acompañada de una inteligencia artificial simple pero útil, las fotos con luz pueden ser creativas con el lente normal, un gran angular que muestra más contexto en la foto, y un zoom 2x para acercarse al objetivo sin distorsionar la imagen.

La inteligencia artificial no es tan elaborada, pero funciona para corregir cuando tu imagen no tiene buena luz, o los colores no son tan nítidos e incluso apoya a balancear la profundidad para hacer un bookeh ideal en retratos.

En escenas con poca luz o en la noche, tiene un comportamiento adecuado, sin granular demasiado las luces o distorsionar los objetos, pues sus 4 lentes ayudan a captar la mayor cantidad de luz y dar una captura decente, sin llegar a ser perfecta. Por otra parte, la cámara frontal es sencilla, simple y cumple para hacer fotos grupales con 3 o 4 personas, y un retrato para redes sociales con efecto bookeh sencillo que se ve bien posteado en redes sociales. Conclusión El Redmi 9 tiene un rendimiento muy bueno, ideal para jugar títulos demandantes y básicos, navegar por rede sociales y ver videos sin que se ralentice en algún momento, na batería de duración extraordinaria, y una cámara versátil que ofrece fotos creativas sin mucho esfuerzo. Acompañado de un precio aproximado de 3,500 pesos mexicanos, se trata de una buena opción. Calificación: 9 #LaLeyendaContinúa

El Redmi 9 llegó con su cámara cuádruple y batería de 5020mAh.

¿Qué color del Redmi 9 les gusta más?#SmartLivingParaTodos



Próximamente en Telcel, Mi Store y Xiaomi Shop. pic.twitter.com/88RTvDFmkb — Xiaomi México (@XiaomiMexico) August 2, 2020