Tp-link AC750, reseña de un extensor de señal Wi-Fi

Por lo que el Tp-Link AC750 fue puesto a prueba al máximo, donde, una vez colocado, la velocidad llegaba a los 30 MB cerrados, sin intermitencias ni desconexiones inesperadas.

Lo interesante de este accesorio, es que repite las dos bandas que proporcionan muchos servicios de internet, que es la de 2.4 GHz y la de 5 GHz, por lo que, si posees un módem con estas características, el Tp-Link AC750 las repetirá sin problemas y con buena velocidad de descarga y de subida.

Probamos el extensor con hasta 3 computadoras conectadas al mismo tiempo y 2 smartphones, todos vinculados a la señal repetida de las dos bandas, y no tuvimos problemas de desconexión, mientras que los 30 MB se repartían en los dispositivos sin problemas.

Una característica llamativa del accesorio es que posee una entrada ethernet para conexiones alámbricas, misma que probamos con un PlayStation 4 para jugar en línea. Y debemos decir que, aunque mostraba buen comportamiento, el lag y la intermitencia era muy frecuente. Por lo que juegos como Rocket League, Fortnite, Rainbow Six Siege y Rocket Arena no podían mantenerse estables con la conexión. Mismo caso surgía cuando jugábamos de forma inalámbrica con un Xbox One y una Nintendo Switch Lite.

Sin embargo, para tareas demandantes en la productividad como descarga de archivos pesados, ver vídeos, editar documentos online y conferencias por webcam en laptops, la conexión por cable ethernet fue óptima.