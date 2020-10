Natalia Barulich responde a Maluma por "Hawái" y habla de Neymar

La ex de Maluma, por fin aclaró su relación con Neymar y ha hablado sobre el polémico tema del colombiano, "Hawái".

Las relaciones entre la modelo Natalia Barulich, el cantante Maluma y el jugador brasileño, Neymar Jr, han sido uno de los más fuertes escándalos actualmente.

Nadie sabe realmente lo que ocurre. Por fortuna Natalia ya ha hablado al respecto de "Hawai", el polémico tema que muchos dicen que su ex Maluma le dedico por su relación con Neymar y también aclaró si el futbolista es o no su novio.

Maluma aclara la polémica de Hawái y Neymar

Durante un programa de espectáculos, la modelo reveló que no le importa si el más reciente tema del colombiano va con dedicatoria a ella o no, pues eso ya es cosa del pasado:

"Yo no sé si me lo dedicó a mí, escuché que si, escuché que no y la verdad no me importa. Eso está en el pasado y quiero dejarlo ahí porque esa fue una experiencia en mi vida, de la cual no me arrepiento, pero es momento de superar eso", dijo sobre el tema.

Maluma cerró su Instagram ¿por culpa de Neymar?

En cuanto a su supuesta relación con Neymar, Barulich desmintió totalmente un vinculo sentimental con él y aseguró que solo son muy buenos amigos:

"No, es un gran amigo, yo no sé por qué los medios piensan que estamos juntos. Eso fue solo una sesión fotográfica, tengo mucho respeto hacia él y él es grandioso y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación pero no es lo que todo el mundo piensa", concluyó.

Tal cual fueron las palabras de la bella Natalia que ahora nos deja pensando si será totalmente cierto todo en sus declaraciones, pues hace un tiempo ella misma habría confirmado la relación con el brasileño a través de un posteo de la sesión fotográfica mencionada.

¿Ustedes qué piensan?

#LOS40TodosLosÉxitos