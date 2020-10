HyperX CloudX, Reseña de uno de los mejores audífonos para Xbox One

Pocas cosas en el universo del gaming son tan imprescindibles como un buen sistema de comunicación. En estos días en cualquier videojuego el sonido es clave y se ha convertido, convenientemente, en uno de los elementos más importantes sobre el cual debes poner total atención, bueno, por lo menos si quieres convertirte en un jugador pro.

HyperX pocas veces nos ha dejado con ganas de ver algo mejor por cada gadget gaming que lanza. Durante mes y medio estuvimos probando los Hyperx CloudX (para Xbox One) y por más que intentamos, no pudimos hacerlos fallar. No encontramos un pero en su construcción por ese precio. A continuación, les presentamos nuestro análisis

Diseño

Empecemos por lo primero, a título personal no es el más “gaming” que se pueda conseguir en el mercado, algunos dirían que le hace falta RGB y le sobra negro mate. Sin embargo, HyperX sabe bien porqué hace las cosas, y lo mejor que puedes hacer es ponértelos como un accesorio gamer que, durante los streams uuuuf papantla... El color de los audífonos le dan una esencia elegante, su soporte superior es como ninguno, además de que está hecho con una barra de metal semiflexible para asegurar una correcta sujeción. Cuando los sacamos de su caja, nuestra primera impresión fue “esta cosa nos va a apretar la cabeza”, jamás pudimos haber estado tan equivocados después de 3 horas jugando, no hubo queja alguna.

Las almohadillas de los auriculares son lo suficientemente cómodas para que no sudes y para que no te duelan las orejas después de tanto poder.

El micrófono es abatible y está muy bien construido, no tengas miedo por conectarlo y desconectarlo mucho, no se va a volver flácido. Su estructura está hecha con un cable de metal que te permite dirigirlo correctamente sin estarte preocupando con que se mueva de su posición, además trae un filtro antipop súper útil para evitar que se ensucie tu comunicación. Todos tenemos un amigo que mientras jugamos, se escucha como está respirando en el micrófono. Con este filtro, dejarás de escuchar esto.

El cable es suficiente (pensando en esta versión que está hecha para conectarse directamente el control, si quieres usar esta versión en PC te recomiendo adquieras el HyperX Amp, le da una calidad superior) y los controles integrados están en este mismo, siempre a la mano y con sensaciones táctiles reconocibles para que no estés fallando tratando de encontrar el botón de mute mientras juegas.

Calidad de Sonido Los HyperX CloudX actúan como lo que son, un equipo de comunicación que te permite usarlos para escuchar tus cosas de gamer. Durante el juego la ubicación espacial es sumamente importante, y lograrla en unos audífonos sin software 7.1 nativo es complejo, en este caso, fue posible. La magia de estos audífonos reside en su capacidad para separar los tonos pues, nos hemos encontrado con diferentes headsets que todo te lo echan en cara, es decir, los tonos agudos de un enemigo corriendo no se distinguen porque hay miles de granadas y sonidos graves sonando por todos lados y lo único que escuchas es el último balazo cuando ya estás esperando a que te reanimen. Para la comunicación son una hermosos, el micrófono que integran a simple vista parece tener una calidad muy básica y aceptable, sin embargo, bien podría ser utilizado para cualquier stream gracias a su pequeño filtro anti-ruido que, a diferencia de muchos otros que hemos evaluado, no elimina frecuencias de la voz, por lo que no te escucharás como si trajeras un calcetín en la boca. Conclusión Por su precio, su construcción con materiales durables y la calidad de su sonido, estos headsets son uno de los mejores contendientes a la hora de elegir un buen sistema de comunicación y, ¿Por qué no? de audio para trabajar con contenido multimedia. Su diseño y color se presta para cualquier tipo de gustos y su comodidad convergen con las exigencias de un buen gamer. Calificación: 9 Por @ChuchoChancla “El Ktrín” Mis planes: 2020: pic.twitter.com/NqsSiXt7hx — HyperX LATAM (@HyperXLatam) May 20, 2020