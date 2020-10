HONOR 9A, reseña de cómo es usar un teléfono sin servicios de Google

Con todo ello, podemos añadir que, cuando editábamos documentos, tomábamos notas, capturas de pantalla y navegábamos en internet escuchando música en segundo plano, nunca se ralentizó, se congeló ni cerró aplicaciones inesperadamente.

Mientras que, para los videojuegos demandantes como Forza Street, Call of Duty Mobile o Asphalt 9, los ejecutaba sin problemas y a un rendimiento gráfico intermedio, sin presentar sobrecalentamientos en el equipo ni desconexiones en internet. Por lo que títulos como Monument Valley, Candy Crush, Clash Royale o Free Fire no fueron un reto para el Honor 9A.

Cabe añadir que estas apps se descargaron desde AppSeeker y Petal Search, no desde la App Gallery, donde encontramos muy pocos juegos conocidos, a excepción de Free Fire. Pero, desde la tienda oficial de Huawei, es posible descargar el instalador de Fortnite, algo que definitivamente no tiene la PlayStore, sin embargo, este terminal no es compatible con este juego.