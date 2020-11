The Dark Pictures Anthology: Little Hope, Reseña de un juego de terror ideal para estas fechas

Como gamer hay juegos a los que no sabes si vale la pena dedicarle tiempo, pero sobre todo dinero, en especial porque no tienes la certeza si será un juego con el que realmente puedas decir al final de la aventura: “valió cada centavo”. Y luego, están los títulos en los que sólo vale la pena invertir en ellos, pero no por el juego como tal, sino por la promesa o valor agregado que contiene: The Dark Pictures Anthology: Little Hope es uno de esos títulos.

No es que el nuevo juego de Supermassive Games no valga la pena, por el contrario, invertir en esta entrega vale justo la pena por lo que el desarrollador ha creado y su legado en el universo de juegos de experiencia cinematográfica con títulos como Until Dawn o su reciente éxito Man of Medan. Sin embargo, este nuevo relato como nueva adición a la saga, por sí solo no es tan bueno.

Similar a otros títulos, aquí el jugador vivirá una experiencia como de película de terror en un universo detallado, con casi siempre buenas actuaciones y una historia cliché pero no por ello menos interesante.

¿De qué trata?

Sin entrar en grandes spoilers The Dark Pictures Anthology: Little Hope se centra en un grupo de cinco personajes, estudiantes que camino a una excusión se ven en la necesidad extraña de desviar su camino de la carretera para atravesar por un extraño pueblo llamado Little Hope. Justo antes de llegar, su camión sufre un terrible accidente que los obliga a entrar a una ciudad que no piensa dejarlos salir con vida.

El lugar es en esencia un pequeño poblado, similar a Salem con un pasado donde la brujería, invocación de demonios y el medio a lo desconocido, han dado vida a una serie de entidades que atrapan y castigan a todos los que se atreven a cruzar por la ciudad.