Xbox Series S, Reseña del caballo de Troya de Microsoft

En generaciones pasadas, las opciones eran claras y simples: nueva consola con mejoras sobre la pasada. A lo mucho, sólo existían opciones de almacenamiento o ediciones especiales. Pero Microsoft cambió las reglas del juego con su nueva línea Xbox Series. Xbox Series X es parte de las categorías anteriores, presentando una máquina muy por encima del Xbox One X actual. La historia no terminó aquí, ya que también lanzaron Xbox Series S; cuya propuesta de valor no es tan clara o aparente. Afortunadamente, sí presenta mejoras contra sus antecesores; pero esta consola requiere un poco más de explicación.

Especificaciones

Procesador: 8X Núcleos @ 3.6 GHz (3.4 GHz w/SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU: 4 TFLOPS, 20 CUs @1.565 GHz

Almacenamiento: 512GB NVME SSD personalizado para Xbox Series S

Objetivo de desempeño: 1440P @ 60FPS, con soporte hasta 120FPS

Audio: Dolby Digital 5.1 / DTS 5.1 / Dolby TrueHD con Atmos / L-PCM up to 7.1

Puertos: HMDI 2.1, 3 USB 3.1

Wireless 802.11ac doble banda

Ethernet 802.3 10/100/1000+

Tamaño 6.5cm x 15.1cm x 27.5cm

Peso 1.92kg

Diseño

Es posiblemente la Xbox más minimalista jamás concebida. Una pequeña caja blanca con un gigantesco ventilador superior oculto tras una rejilla plástica negra. Es más pequeña que la Xbox One S y es prácticamente del mismo tamaño de un cuaderno profesional. Pero dentro hay una variedad de nuevos componentes que la hacen una potente máquina. Esto se siente en su peso, pues aunque no es grande, sí es muy densa. Ya sea horizontal o vertical, ocupará un mínimo de espacio y no destacará demasiado. El hecho de no contar con un lector de discos la hace ver aún más monolítica. Simple y efectiva.

Controles

Microsoft no ha reinventado la rueda con ellos. Simplemente ha hecho una serie de cambios menores que se agradecen. La forma trasera del control es ligeramente diferente a su antecesor, haciendo que se sienta más esbelto. Sus costados vienen acompañado de una textura finamente rugosa que mejora su agarre. Los bumpers y gatillos se sienten con una mejor resistencia. Y finalmente incluye un botón que estuvo ausente toda la generación pasada con Xbox: el botón de Compartir. Ésta es la única adición que se siente un poco rara, ya que su posición está muy al centro y debajo. Esto dificulta su uso en medio de una partida caótica. Y la memoria muscular de presionar el botón central + X ó Y es difícil de controlar. Pero uno se acostumbra con el tiempo.