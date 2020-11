Buen Fin: Tips para hacer una compra inteligente

Estamos en el clímax del Buen Fin, por ende buscamos a expertos en compras para ayudarnos a encontrar las mejores ofertas, Helena García ex compradora de ropa en Wal-Mart y actual empresaria del hospital veterinario Crivet, Víctor Mendoza ex comprador de videojuegos en el extinto Blockbuster, Gamers y actual comprador de DKT y Rolando Vera ex comprador de mercancías generales en Wal-Mart charlaron con Vladimir Arteaga nuestro editor de tecnología y videojuegos sobre puntos a considerar en estas fechas.

Durante esta platica se enumeraron puntos clave a contemplar como el uso del crédito, los pequeños negocios, las compras de pánico y la seguridad al momento de ver ofertas en portales de dudosa procedencia, así como consejos para seleccionar el tamaño de las Smart TV’s, computadoras, bocinas, asistentes personales y smartphones.